Kiszona kapusta obok ogórków kiszonych była tym, co jeszcze kilkanaście lat temu najczęściej powstawało późnym latem w prawie każdym polskim domu. Dziś zazwyczaj kupujemy ją w sklepach albo na bazarach. Nic tak jednak nie smakuje jak własnoręcznie ukiszona, domowa kapusta.

Reklama

Jak ją zrobić? Oto przepis Ewy Wachowicz na domową kiszoną kapustę.

Przepis

Składniki:

1 główka kapusty

kilka marchewek

kilka jabłek

20 g soli kamiennej na 1 kg poszatkowanej kapusty

kminek

liście laurowe

jałowiec

ziele angielskie

Sposób przygotowania:

Kapustę poszatkować, posolić, wymieszać i odstawić na 20 minut, by puściła sok.

Po tym czasie dodać startą marchewkę i przyprawy. Dobrze wymieszać i ponownie odstawić.

Kapustę z marchewką odcisnąć. Połowę przełożyć do kamionki i dobrze ugnieść. Wrzucić kilka jabłek i dodać resztę odciśniętej kapusty. Ubić. Przykryć dociętą na wymiar deseczką i obciążyć kamieniem. Zostawić w spokoju przez co najmniej tydzień (w temp. pokojowej). Następnie przenieść do piwnicy.