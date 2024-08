Henia Foks zaproponowała swoją wersję popularnej czekośliwki, czyli powideł śliwkowych z czekoladą. Zamiast niej ceniona youtuberka kulinarna użyła kakao. Wyszło z tego przepyszne i oryginalne smarowidło do słoika. W dodatku przepis jest do przygotowania dosłownie w moment, a potrzebujesz do niego jedynie trzech składników.