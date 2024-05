Kiedy tylko nadchodzi wiosna a w sklepach i bazarach pojawiają się ogórki, mizeria staje się tą sałatką, która często pojawia się na stole. W Polsce zazwyczaj dodajemy do niej śmietany lub jogurtu. Okazuje się, że nasi sąsiedzi, czyli Czesi przygotowują mizerię zupełnie inaczej.

Nie dodają ani śmietany, ani jogurtu. Zamiast niej używają odrobiny składnika, który znajduje się w każdej kuchni. Chodzi o cukier. To dzięki niemu mizeria zyskuje ciekawy smak. Oprócz ogórków używają do niej jeszcze jednego warzywa, czyli cebuli. Mizeria po czesku sprawdzi się zarówno jako dodatek do obiadu a także dań z grilla. Poniżej prezentujemy przepis na mizerię po czesku.

Przepis

Składniki:

1 świeży zielony ogórek

2 białe cebule

kilka kropli octu

szczypta cukru

sól, pieprz

Sposób przygotowania:

Ogórki obierz, pokrój na cienkie plastry. Włóż do miski i lekko posól. Odstaw na 10 minut. Jeśli zajdzie potrzeba, po tym czasie odsącz z wody. Dodaj pokrojoną w piórka cebulę. Dopraw szczyptą cukru, pieprzu oraz octem. Dokładnie wymieszaj. Wstaw do lodówki, by się schłodziła.