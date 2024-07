Ciasto z maślanką i brzoskwiniami należy do jednych z najprostszych w repertuarze Bogusi. Prostota jego wykonania w żaden sposób nie wpływa na jego wybitny smak, wręcz odwrotnie Moja prababcia mówiła na takie ciasto "pagaj", widocznie dlatego że wystarczy wymieszać składniki i gotowe - pisze na swojej stronie Jakub Kuroń.

Oto przepis na ciasto z maślanką i brzoskwiniami Jakuba Kuronia.

Przepis

Składniki na blaszkę 21×21 cm:

3 jajka

1 szklanka cukru

1/2 szklanki oleju np. kokosowego

300 g maślanki

2,5 szklanki mąki pszennej

3 łyżeczki proszku do pieczenia

450 g brzoskwiń świeżych lub w syropie

szczypta soli

Sposób przygotowania:

Piekarnik rozgrzej do 180°C „góra-dół”. Następnie jajka ubij z cukrem na bardzo puszystą piane. Ubijaj ok 5 minut.

Następnie dodaj resztę składników poza brzoskwiniami, miksuj do uzyskania jednolitej masy.

Masę przelej do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Brzoskwinie osusz z nadmiaru wody np. ręcznikiem papierowym. Następnie pokrój na mniejsze kawałki. Pokrojone owoce równomiernie rozłóż na powierzchni ciasta. Ciasto piecz przez około 50 minut w 180°C do „suchego patyczka”.

Gotowe ciasto wyjmij z formy, przełóż na kratkę aby ostygło. Na koniec posyp ciasto cukrem pudrem.

Dzięki dodatkowi maślanki ciasto długo pozostaje wilgotne. W połączeniu z brzoskwiniami zyskuje delikatny, owocowy smak. W sezonie letnim możecie sięgnąć po dowolne wręcz owoce, mogą to być jabłka, morele czy borówki - pisze Jakub Kuroń.