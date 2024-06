Co na obiad? Albo na kolację? Oczywiście pizza na czerstwym chlebie. Jej smak zachwyci wielbicieli tego włoskiego placka. A przy tym zaoszczędzimy i nie będziemy marnować chleba. Przecież często się zdarza, że kupujemy za dużo pieczywa, które czerstwieje. Teraz można je wykorzystać.

Z tych składników wyjdą trzy porcje, a jak obiecuje Katarzyna Bosacka koszt jednej porcji to 5 zł.

Przepis:

Składniki:

3 czerstwe bułki grahamki (lub ok. 250 g czerstwego chleba)

pół szklanki mleka

1 jajko

olej do posmarowania formy

Sos:

szklanka passaty

2 łyżki oliwy

2 łyżeczki oregano

2 ząbki czosnku

szczypta cukru, sól

Oraz: 1 duży pomidor lub 8-10 sztuk pomidorków koktajlowych; 100 g mozzarelli; świeża bazylia do dekoracji

Przygotowanie:

Czerstwe pieczywo kroimy w kostkę, zalewamy mlekiem i odstawiamy na 10 minut. Odciskamy, wbijamy jajko i mieszamy. Naczynie żaroodporne smarujemy olejem lub wyściełamy papierem do pieczenia. Masę chlebową przekładamy do naczynia, dociskamy ręką. Podpiekamy przez 20 minut w piekarniku nagrzanym do 180° C. Przecier mieszamy z oliwą, oregano, przeciśniętym przez praskę czosnkiem, szczyptą cukru i soli. Wyjmujemy chlebowy spód z piekarnika, smarujemy go passatą, ozdabiamy plasterkami pomidora i mozzarelli. Zapiekamy 10 minut w tej samej temperaturze, dekorujemy bazylią.