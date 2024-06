Chutney można kupić w sklepie, jednak przygotowanie go w domu jest proste i pozwala na eksperymentowanie z różnymi smakami.

Podstawowe składniki chutney:

Owoce lub warzywa: jabłka, mango, gruszki, żurawina, cebula, pomidory itp.

Ocet: jabłkowy, winny lub balsamiczny.

Cukier: biały, brązowy lub trzcinowy.

Przyprawy: imbir, czosnek, chili, cynamon, goździki, kardamon itp.

Przepisy na chutney

Chutney jabłkowy:

Składniki: 1 kg jabłek, 2 cebule, 200 ml octu jabłkowego, 150 g cukru, 50 g rodzynek, 50 g imbiru, 1 łyżeczka cynamonu, ½ łyżeczki chili.

Przygotowanie: Jabłka i cebulę obrać i pokroić w kostkę. Imbir zetrzeć na tarce. Wszystkie składniki umieścić w garnku, zagotować i gotować na wolnym ogniu, aż chutney zgęstnieje.

Chutney z mango:

Składniki: 1 dojrzałe mango, 1 cebula, 1 papryczka chili, 100 ml octu winnego, 50 g cukru, 1 łyżeczka curry, ½ łyżeczki kurkumy.

Przygotowanie: Mango obrać i pokroić w kostkę. Cebulę i chili posiekać. Wszystkie składniki umieścić w garnku, zagotować i gotować na wolnym ogniu, aż chutney zgęstnieje.

Chutney żurawinowy:

Składniki: 250 g żurawiny, 1 pomarańcza, 100 ml octu balsamicznego, 100 g cukru, 1 gwiazdka anyżu, 1 laska cynamonu.

Przygotowanie: Pomarańczę sparzyć, zetrzeć skórkę i wycisnąć sok. Wszystkie składniki umieścić w garnku, zagotować i gotować na wolnym ogniu, aż chutney zgęstnieje.

Chutney cebulowy:

Składniki: 500 g cebuli, 100 ml octu jabłkowego, 50 g cukru, 1 łyżeczka gorczycy, 1 łyżeczka kuminu.

Przygotowanie: Cebulę obrać i pokroić w piórka. Wszystkie składniki umieścić w garnku, zagotować i gotować na wolnym ogniu, aż chutney zgęstnieje.

Wskazówki:

Chutney można przechowywać w lodówce przez kilka tygodni.

Można eksperymentować z różnymi przyprawami i dodatkami, takimi jak suszone owoce, orzechy, czy zioła.

Chutney można podawać na ciepło lub na zimno.

Chutney to świetny sposób na dodanie smaku i aromatu do wielu potraw. Niezależnie od tego, czy jesteś fanem kuchni indyjskiej, czy po prostu szukasz nowych inspiracji kulinarnych, chutney z pewnością przypadnie Ci do gustu.

SMACZNEGO!