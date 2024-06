Beza Pavlova to połączenie chrupiącej bezy, puszystej bitej śmietany i słodko-kwaśnych truskawek zachwyci każdego łasucha. To idealny deser na letnie dni. Możesz ją przygotować na przyjęcie, piknik czy po prostu jako słodką przekąskę dla siebie i bliskich.

Składniki:

Beza:

4 białka

200 g drobnego cukru

1 łyżeczka mąki ziemniaczanej

1 łyżeczka octu winnego.

Dodatki:

300 ml śmietanki kremówki 30 proc. lub 36 proc.

2 łyżki cukru pudru

500 g truskawek

kilka listków mięty do dekoracji (opcjonalnie).

Beza Pavlowa z truskawkami. Przygotowanie

Beza. Rozgrzej piekarnik do 120°C. Białka ubij na sztywną pianę. Stopniowo dodawaj cukier, łyżka po łyżce, cały czas ubijając, aż piana będzie gęsta i lśniąca. Dodaj mąkę ziemniaczaną i ocet, delikatnie wymieszaj.Na blasze wyłożonej papierem do pieczenia uformuj z piany okrąg o średnicy około 20 cm. Wstaw do piekarnika i piecz przez 1,5 godziny. Po tym czasie wyłącz piekarnik, ale nie otwieraj go – beza powinna powoli ostygnąć w środku.Bita śmietana. Schłodzoną śmietankę ubij z cukrem pudrem na sztywną masę.Truskawki. Umyj i osusz truskawki, usuń szypułki. Pokrój na połówki lub ćwiartki.Składanie deseru. Na ostudzoną bezę wyłóż bitą śmietanę, a następnie ułóż truskawki. Udekoruj listkami mięty.

Wskazówki:

Aby beza była idealnie chrupiąca, upewnij się, że miska i narzędzia do ubijania białek są idealnie czyste i suche.Nie otwieraj piekarnika podczas pieczenia bezy, aby uniknąć jej opadnięcia.Możesz przygotować bezę dzień wcześniej – przechowuj ją w szczelnie zamkniętym pojemniku.

Smacznego!