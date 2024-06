To przysmak prosto z Neapolu, spod wulkanu. Eksplozja smaku i maksimum prostoty. To doskonały dodatek do drugiego dania czyli po włosku "contorno". Świetnie sprawdzi się też jako sos do makaronu. Czyli mamy przepyszny obiad lub kolację. Przepis pochodzi z książki "Neapol. Łakomym okiem. Przewodnik po mieście i jego kuchni" Bartka Kieżuna.