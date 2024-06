Oto przepis, który pozwoli Ci cieszyć się tym wyjątkowym deserem na każdą okazję.

Składniki:

Biszkopty:

Reklama

24 podłużne biszkopty

Krem:

500 g serka mascarpone

4 żółtka

100 g cukru

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego

Poncz kawowy:

250 ml mocnej kawy espresso

2 łyżki likieru Amaretto (opcjonalnie)

Dodatkowo:

Kakao do posypania

Przygotowanie:

Przygotuj kawę. Zaparz mocną kawę espresso i pozostaw do ostygnięcia. Dodaj likier Amaretto, jeśli używasz.

Przygotuj krem. Utrzyj żółtka z cukrem na puszystą masę. Dodaj serek mascarpone i ekstrakt waniliowy. Miksuj do uzyskania gładkiego kremu.

Złóż tiramisu. Zanurz każdy biszkopt w kawie na kilka sekund i ułóż na dnie naczynia. Przykryj warstwą kremu. Powtórz czynność, układając kolejną warstwę biszkoptów i kremu.

Schłodź i podawaj. Przykryj naczynie folią spożywczą i wstaw do lodówki na minimum 4 godziny, a najlepiej na całą noc. Przed podaniem posyp tiramisu kakao.

Reklama

Wskazówki:

Jeśli nie masz likieru Amaretto, możesz go pominąć lub zastąpić innym likierem o kawowym smaku.

Zamiast kakao możesz posypać tiramisu startą czekoladą.

Do kremu możesz dodać odrobinę skórki pomarańczowej dla dodatkowego aromatu.

Domowe tiramisu – deser na każdą okazję

Tiramisu to deser, który sprawdzi się na wiele okazji. Możesz przygotować go na romantyczną kolację we dwoje, rodzinne spotkanie czy przyjęcie dla przyjaciół. Jego elegancki wygląd i wyjątkowy smak z pewnością zachwycą Twoich gości.

Niezależnie od okazji, domowe tiramisu to zawsze dobry wybór. Ten prosty przepis pozwoli Ci przygotować deser, który będzie nie tylko pyszny, ale również efektowny. Spróbuj i przekonaj się, jak łatwo możesz stworzyć prawdziwe włoskie tiramisu w zaciszu własnej kuchni. Smacznego!