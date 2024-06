Truskawki to owoce, które można wykorzystać zarówno do pieczenia ciast, tart, jak i przygotowywania dietetycznych koktajli. Nadają się także idealnie jako nadzienie do knedli. Jak je przygotować? Warto wypróbować przepis od Heni Foks. Ta kulinarna influencerka robi je tylko w taki sposób. Poniżej podajemy przepis na knedle serowe z truskawkami.

Przepis

Składniki:

3 duże ziemniaki

40 dkg truskawek

25 dkg sera białego

1 jajko

1.5 szklanki mąki pszennej

do polania śmietana lub masło

cukier

sól

Przygotowanie:

Truskawki umyć. Trzy ziemniaki ugotować w osolonej wodzie. Mogą to być ziemniaki, które zostały z obiadu. Ser przepuścić przez praskę. Z jajka, sera, mąki i ziemniaków zagnieść ciasto. Wyrobione ciasto uformować w wałek. Jeżeli ciasto jest "zbyt" luźne warto dosypać mąki. Tak przygotowane ciasto pokroić na 1 cm kawałki. Każdy spłaszczyć i włożyć do niego truskawkę. Zalepić i uformować w kulkę. Zagotować posoloną wodę, knedle wrzucić na gotującą się wodę i gotować przez 5 minut. Knedle gotujemy partiami. Knedle można podać ze śmietaną albo z topionym masłem. Pasuje do nich także tarta bułka.