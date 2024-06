Truskawki to owoce, które idealnie nadają się do deserów. Świetnie komponują się z ciastem kruchym, drożdżowym, czy francuskim. Można je również wykorzystać do zrobienia deseru w formie truskawkowej pianki. Jak je wykonać? Oto przepis na piankę truskawkową od Ewy Wachowicz.

Przepis

Składniki:

100 g - herbatników kakaowych

100 g - masła

PIANKA

600 g - truskawek

400 g - jogurtu naturalnego

1 łyżka - soku z cytryny

3 łyżki - erytrolu

2 łyżki - żelatyny

ZDOBIENIE

truskawki

galaretka truskawkowa

mięta

Przygotowanie:

Masło roztopić w garnku. Wsypać zmielone ciasteczka. Wymieszać i przełożyć na dno foremki (najlepiej silikonowej). Wstawić do lodówki.

Żelatynę wsypać do szklanki. Zalać wrzątkiem (1/3 szklanki). Wymieszać i odstawić.

Truskawki wsypać do miksera. Dodać jogurt i sok z cytryny. Posłodzić erytrolem i zmiksować. Wlać przestudzoną żelatynę i wymieszać.

Koktajl przełożyć na schłodzony spód. Schować do lodówki na godzinę.

Po tym czasie wyjąć z foremki. Na wierzchu ułożyć na zakładkę pokrojone w plastry truskawki.

Posmarować gęstniejącą galaretką truskawkową.