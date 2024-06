Sezon na pędy sosny już się skończył, ale wciąż trwa sezon na młode, zielone szyszki. Choć nie są zbyt duże, mają ogromną moc.

Syrop z młodych szyszek sosny. Na co pomaga?

Małe, zielone szyszki sosny są bogate w witaminę C oraz A. Ta pierwsza wspomaga nasz układ odpornościowy, druga wspomaga nasze oczy oraz skórę. W szyszkach znaleźć można również flawonoidy o działaniu przeciwzapalnym, pomagającym w walce z różnego rodzaju stanami zapalnymi w naszym organizmie.

Przetwory z takiej "bomby witaminowej" będą świetnym naturalnym lekiem i wspomagaczem, gdy nadejdzie sezon jesienno-zimowy. Nie tylko wzmocnią naszą odporność, ale pomogą w walce z przeziębieniem, czy kaszlem. Dodatkowo nalewki, czy syropy z szyszek sosny dobrze wpływają na układ pokarmowy, łagodzą dolegliwości żołądkowe i wspomagając trawienie.

Kiedy najlepiej zbierać zielone szyszki sosny?

Szyszki sosny najlepiej zbierać od drugiej połowy maja do końca czerwca. Trzeba to robić bardzo delikatnie i w rękawiczkach, by nie uszkodzić drzewa. Najlepsze na przetwory są szyszki młode i zielone. Jak przygotować syrop z młodych szyszek sosny? Poniżej podajemy przepis.

Przepis

Składniki:

1 kg młodych szyszek sosnowych,

500 g cukru,

100 ml spirytusu.Przygotowanie:

Szyszki oczyścić i pozbyć się ogonków, większe przekroić na pół. Gotowe szyszki przełożyć do słoików, kolejne warstwy przesypać cukrem. Słoiki przykryć gazą i odstawić na 3 tygodnie. W tym czasie powinny puścić dużo soku. Po tym czasie powstały sok zlać do jednego naczynia i zalać spirytusem. Całość wymieszać i przelać do butelek. Butelki zakręcić i odstawić na co najmniej 2 miesiące.