Sosna od wieków uchodziła za środek silnie odkażający. Poza tym działa przeciwpasożytniczo i przeciwzapalnie. Pomaga przede wszystkim w leczeniu przeziębienia i suchego kaszlu, ale też trudno gojących się ran, czy wrzodów.

Sosna często wykorzystywana jest w farmacji m.in. w maściach i roztworach leczniczych. Najczęściej jednak spotyka się ją w domowej apteczce, w formie syropu lub nalewki z młodych pędów. To specyfik idealny w leczeniu kaszlu, nieżytach górnych dróg oddechowych, czy stanów zapalnych gardła.

Jak i kiedy zbierać młode pędy sosny?

Do przygotowywania nalewek i syropów wykorzystuje się tylko i wyłącznie młode pędy sosny. Najlepiej, więc zbierać je wiosną a dokładnie na początku maja, gdy nie wypuszczą jeszcze igieł. To wtedy na drzewach pojawiają się przyrosty, które przydadzą nam się do przygotowania mikstur. Pędy należy uciąć ostrym nożem lub sekatorem. Te najlepsze znajdziemy na młodych sosnach rosnących na piaszczystych, dobrze nasłonecznionych polanach. Powinny to być ok. 5 centymetrowe gałązki, wyrastające z boku. Takie cięcie sprawi, że sosna będzie jeszcze lepiej rosła.

Dlatego też warto pamiętać o tym, by nie zrywać pędów ze wszystkich gałęzi danej sosny a także, by nie zrywać wszystkich pędów z jednej gałęzi. Te, które zbierzemy nie powinny mieć igieł o brązowo-żółtym odcieniu, za to powinny być lepkie, co oznacza, że zawierają bardzo dużo soku.

Jak przygotować syrop z młodych pędów sosny?

Przepis

Składniki:

młode pędy sosny (ok. 1 kg albo więcej)

woda

1 kg cukru na 1 litr wywaru

Sposób przygotowania:

Pędy włożyć do garnka i zalać wodą. Gotować przez godzinę na wolnym ogniu. Odcedzić i dodać cukier. Ponownie zagotować aż syrop zgęstnieje. Tak przygotowaną miksturę należy przelać do butelek i pasteryzować przez 15 minut. Tak przygotowany syrop będzie przydatny do spożycia przez ok. dwa lata.