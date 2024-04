Ogórki małosolne to symbol wiosny. Chrupiące, nie do końca ukiszone, świetnie nadają się do sałatek, kanapek a także jako samodzielna przekąska.

Przygotowanie ogórków małosolnych jest dosyć proste, ale osoby, które nigdy tego nie robiły, często zastanawiają się, jakiej wody użyć do przygotowania zalewy. Zimnej, czy gorącej?

Jakiej wody użyć do przygotowania zalewy do ogórków małosolnych?

Okazuje się, że zimna woda nie pozbawia ogórków wartości odżywczych oraz witamin, ale nie działa niestety bakteriobójczo. Gorąca woda z kolei zabija bakterie i grzyby, ale niszczy to, co dobre i zdrowe nie tylko w ogórkach, ale te w czosnku i chrzanie.

Najlepsza na zalewę jest, więc woda letnia. Po przegotowaniu należy ją odstawić i poczekać aż przestygnie. Taka woda nie tylko nie spowoduje, że ogórki stracą swoją wartość odżywczą, ale przyspieszy proces fermentacji. Dzięki temu będą one wcześniej gotowe.

Kranówka czy mineralna do ogórków małosolnych?

Do przygotowania ogórków małosolnych najlepsza będzie woda o średniej twardości. Jeśli ta, która płynie w kranie właśnie taka jest można jej użyć bez problemu. Kranówka zawiera jednak chlor, dlatego lepiej ją zagotować przed zalaniem ogórków. Chlor wyparuje a woda będzie się nadawała. Zamiast kranówki można również użyć niegazowanej wody źródlanej lub mineralnej. Taka woda nie musi być już przegotowywana. Wystarczy ją lekko podgrzać i gotowe.