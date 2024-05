Ziemniaki można przyrządzić na wiele sposobów. Idealnie smakują ugotowane podane z masłem, solą, czy teraz w sezonie wiosennym z koperkiem. Pasują do wielu mięs, czy ryb. Można je ugotować, upiec w piekarniku, czy na grillu lub usmażyć w formie frytek albo ziemniaczanych łódeczek.

Pieczone sprawdzą się także jako samodzielne danie. Wystarczy, że dodamy do nich kilka ulubionych dodatków. W swoim przepisie Ewa Wachowicz nacina je i faszeruje oscypkiem oraz szynką. Dodatek w postaci rozmarynu sprawia, że nabierają nie tylko wyrazistego smaku, ale też rewelacyjnego ziołowego aromatu. Poniżej prezentujemy przepis na ziemniaki z rozmarynem, oscypkiem i szynką autorstwa Ewy Wachowicz.

Przepis

Składniki:

8 ziemniaków

oliwa

sól

oscypek wędzony

kawałek szynki

gałązka rozmarynu

Sposób przygotowania:

Ziemniaki wyszorować, naciąć w równych odstępach (można wyciąć kliny). Ułożyć na blasze piekarnikowej wyścielonej papierem do pieczenia. Skropić oliwą, oprószyć solą. Wstawić na ½ godziny do piekarnika rozgrzanego do 200 st. C.

Po tym czasie w nacięcia włożyć na przemian pokrojony w plastry oscypek i plasterki szynki. Dołożyć igiełki rozmarynu. Zapiekać jeszcze przez 15 minut w temp. 180 st. C.