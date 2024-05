Okazuje się, że Jasiek Kuroń wielokrotnie był pytany o to, co zrobić z mięsem z rosołu. Wśród jego propozycji jest wiele przepisów m.in. pasztet, smarowidło na chleb, czy obsmażenie kawałków mięsa na maśle z cytryną i natką pietruszki. On sam za najciekawsze rozwiązanie uważa przygotowanie krokietów z mięsem z rosołu. Jak je zrobić?