Koktajl z buraka i banana – nietypowe połączenie, które niesie wiele korzyści

Burak i banan to połączenie, które na pierwszy rzut oka może wydawać się nietypowe. Zdecydowanie jednak warto przyjrzeć mu się bliżej. Jego smak może pozytywnie zaskoczyć niejednego z nas. To jednak nie jest jedyna zaleta, którą posiada koktajl z buraka i banana. Jego picie może bowiem przynieść wiele korzyści naszemu organizmowi.

Przygotowanie wspomnianego napoju to doskonała okazja, aby włączyć do diety wyjątkowo zdrowe warzywo, jakim niewątpliwie jest burak. Często, mimo że znamy jego dobroczynne właściwości, nie decydujemy się na przygotowanie potraw z jego udziałem. Wielu z nas nie potrafi przekonać się do sałatki czy zupy, w której obecny jest burak. W takim wypadku warto spróbować koktajlu, w którym to warzywo o dosyć charakterystycznym smaku w interesujący sposób łączy się ze słodkim i aromatycznym bananem. Owoc ten ma zdecydowanie więcej zwolenników niż burak. Jego nuta jest wyraźnie wyczuwalna w napoju i łagodzi nieco smak buraka.

Burak i banan. Właściwości

Buraki bogate są w błonnik, który wspomaga trawienie i korzystnie wpływa na rozwój mikroflory bakteryjnej. Ta natomiast wspiera odporność i pomaga zwalczać choroby. Poza tym sprawia, że mamy więcej energii. Jednak błonnik nie jest jedynym cennym składnikiem buraków. Znajdziemy w nich również azotany, które wpływają na szybszy przepływ krwi do mięśni, a tym samym zapobiegają zmęczeniu i wspierają aktywność fizyczną. Pomagają też regulować ciśnienie krwi i poziom cholesterolu. Z kolei przeciwutleniacze, których również nie brakuje w burakach, wykazują działanie przeciwzapalne. Poza tym zmniejszają ryzyko zachorowania na nowotwory, miażdżycę, udar i wiele innych chorób.

Banany bogate są w składniki odżywcze, które poprawiają pracę serca i regulują ciśnienie krwi. Z kolei dzięki sporej dawce węglowodanów i cukrów dodają nam energii oraz poprawiają samopoczucie. Zawierają też dużo potasu zapobiegającego skurczom i pomagającego dotlenić organizm. W trakcie odchudzania istotny jest też fakt, że owoce te są sycące i pozwalają na długo zaspokoić głód.

Koktajl z buraka i banana: W czym może pomóc?

Koktajl z buraka i banana to połączenie właściwości tych dwóch cennych składników. Tego rodzaju napój wspiera funkcjonowanie naszego organizmu. Poprawia jego odporność i wspiera pracę układu sercowo-naczyniowego. Ponadto pozytywnie wpływa na nasz nastrój i samopoczucie. Istotny jest również fakt, że koktajl z buraka i banana polecany jest na odchudzanie. Może więc stać się ciekawym urozmaiceniem diety osób, dbających o szczupłą sylwetkę.

Warto jednak zaznaczyć, że zarówno burak, jak i banan mają wysoki indeks glikemiczny. Z tego powodu koktajl z nich nie jest polecany osobom chorującym na insulinooporność, cukrzycę i wahania poziomu cukru. Napoju tego powinni unikać również wszyscy posiadający alergię na poszczególne jego składniki.

Koktajl z buraka i banana. Przepis

Składniki:

1 średni burak,

2 banany,

1/2 szklanki wody,

ewentualnie dodatki: sok z cytryny, imbir.

Przygotowanie:

buraka umyć, obrać i wycisnąć z niego sok za pomocą wyciskarki wolnoobrotowej,

w przypadku nieposiadania wyciskarki – buraka ugotować i zblendować,

banany umyć, obrać i zblendować na gładką masę,

sok z buraka dodać do masy z bananów i połączyć z wodą,

całość dokładnie wymieszać i ewentualnie doprawić sokiem z cytryny i imbirem.

Oczywiście koktajl z buraka i banana możemy urozmaicić innymi ulubionymi dodatkami, które nie tylko nadadzą mu nowy smak, ale również rozszerzą jego dobroczynne działanie. Dodatkiem takim mogą stać się np. jagody. Zawarte w nich przeciwutleniacze wykazują działanie przeciwzapalne. Wzbogacony nimi koktajl będzie miał więc jeszcze więcej właściwości przeciwbólowych i łagodzących stany zapalne.

Zamiast wody możemy użyć jogurtu naturalnego, dzięki któremu nasz koktajl otrzyma jeszcze bardziej kremową konsystencję. Z kolei poprzez dodanie odrobiny ostrych przypraw, takich jak np. chili, sprawimy, że napój stanie się bardziej pikantny i wyrazisty.