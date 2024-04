Carbonara to makaron, który we Włoszech jest jednym z narodowych dań. Zyskało na popularności, gdy pierwszy raz przepis na nie w 1954 roku opublikował magazyn "La Cucina Italiana".

Podstawa carbonary to kilka składników, który po prostu nie może w niej zabraknąć. Pierwszy to policzek wieprzowy, który nadaje tłustość i smak. Drugi to ser pecorino romano, trzeci jajka bez którego nie może obyć się kremowy sos. Piąty to pieprz, który tę potrawę dosmacza.

Przygotowanie carbonary warto zacząć od ugotowania makaronu al dente. Najlepiej użyć do tego spaghetti. Policzek należy podsmażyć tak, by był chrupiący a jajka wymieszać z serem pecorino i pieprzem. Kiedy makaron będzie gotowy, wystarczy dodać do niego boczek, jajka i ser i szybo wymieszać. Carbonarę podaje się zaraz po przygotowaniu.

Tradycjonaliści przygotowują ją tylko z tych składników. Bywają jednak tacy, którzy dodają do niej śmietanę, czosnek, cebulę i inne przyprawy. W niektórych włoskich regionach używa się do tego dania różnych rodzajów sera i warzyw. W przepisie na carbonarę Ewa Wachowicz zamiast policzka dodaje boczek.

Przepis

Składniki:

400 g makaronu spaghetti

4 jajka

4 żółtka

4 łyżki parmezanu

100 g boczku

5 łyżek oliwy

sól, pieprz

1 ząbek czosnku

Sposób przygotowania:

Boczek pokroić w drobną kostkę, zrumienić w oliwie na patelni. Kto chce może dorzucić ząbek czosnku - gdy się zezłoci i odda cały swój smak usuwamy go z patelni.

Makaron ugotować al dente w osolonej wodzie (z 2 łyżkami oliwy), przecedzić i dodać do boczku z oliwą. Mieszać na wolnym ogniu, by makaron pokrył się oliwą i skwarkami. Przyprawić solą i pieprzem do smaku.

Jajka z żółtkami roztrzepać i dodać do makaronu. Wyłączyć gaz pod patelnią i delikatnie mieszać do momentu, aż jaja zaczną się ścinać. Dodać parmezan. Przełożyć na talerze i udekorować świeżą bazylią.

Jeśli takie spaghetti robimy dla dzieci, to do potrawy można dodać śmietany.