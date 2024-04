Słowo "piza" (w takiej właśnie formie) pojawia się po raz pierwszy w dokumencie z 997 roku. W XVII wieku mianem pizzy alla mastunicola określano wypiek przyprawiony bazylią i serem, a pizzą ai cecinelli – placek z rybą. Po pojawieniu się we Włoszech pomidorów (przywiezionych z Ameryki) zaczęto wykorzystywać je do przyprawiania pizzy. Lokale gastronomiczne zwane ''pizzeriami'' pojawiły się po raz pierwszy w XVIII wieku w Neapolu.

Pizza zawijana z przepisu Ewy Wachowicz

Z Neapolu pizza trafiła do Stanów Zjednoczonych, gdzie wypiekano ją już pod koniec XIX wieku. W północnej części Włoch spopularyzowała się jednak dopiero po II wojnie światowej dzięki robotnikom z południa półwyspu emigrującym za pracą w północne rejony kraju. Od tamtej pory w wielu krajach stała się jednym z bardziej popularnych dań a pizzerie, w których ją serwowano rosły jak grzyby po deszczu.

Równie dobrze jak te serwowane w lokalach gastronomicznych a może nawet nieco lepiej smakuje ta pizza przygotowywana w domu. Ewa Wachowicz proponuje przepis na pizzę zawijaną. Jej przygotowanie może być niezłą zabawą dla całej rodziny. Zaserwowana z ulubionymi sosami będzie bardzo smaczna.

Przepis

Składniki:

350 g - mąki

25 g - drożdży

1 łyżeczka - cukru trzcinowego

100 ml - wody

100 ml - mleka

sól

4 łyżki - oliwy spod suszonych pomidorów

ulubione sosy, np. czosnkowy, BBQ i ketchup

Nadzienie:

kilka suszonych pomidorów w oliwie

2 łyżki - czarnych oliwek bez pestek

½ - papryki żółtej

100 g - twardej mozzarelli

Ponadto:

oliwa do posmarowania

czarnuszka do posypania

Sos pomidorowy:

1 - cebula

2 ząbki - czosnku

½ łyżeczka - bazylii

½ łyżeczki - oregano

½ szklanki - przecieru pomidorowego

1 łyżka - koncentratu pomidorowego

sól

Sposób przygotowania:

Do rondelka wlać wodę i mleko. Podgrzać. Wyłączyć kuchenkę i wkruszyć drożdże. Posłodzić łyżeczką cukru. Dodać łyżkę mąki. Wymieszać i odstawić.

Zrobić nadzienie. Na patelni rozgrzać oliwę. Wrzucić i podsmażyć pokrojoną w kostkę cebulę. Dodać przeciśnięty przez praskę czosnek. Wsypać oregano i bazylię. Wlać przecier pomidorowy. Dodać koncentrat. Posolić. Wymieszać i odstawić.

Mąkę przesiać do miski. Wlać zaczyn. Przyprawić solą. Wlać oliwę. Wymieszać łyżką. Następnie wyrobić dłońmi. Przykryć i zostawić w spokoju do wyrośnięcia.

Gdy ciasto podwoi objętość rozciągnąć je na kształt krążka i umieścić na blasze piekarnikowej wyścielonej papierem do pieczenia. Na środku ułożyć talerzyk – dnem do góry. Docisnąć. Talerzyk zabrać a ciasto naciąć tak, by na środku powstało 8 trójkątów. Brzeg ciasta posmarować sosem pomidorowym. Na sosie ułożyć pokrojone suszone pomidory, oliwki i paprykę. Posypać tartą mozzarellą. Każdy trójkąt zawinąć w taki sposób, by przykrył nadzienie (koniuszek schować pod ciastem).

Trójkąty posmarować oliwą i posypać czarnuszką.

Wstawić do piekarnika rozgrzanego do 230 stopni C i upiec na złoty kolor.

Podawać z ulubionymi sosami. Jeść odrywając po kawałku.