Siostra Aniela podobnie jak siostra Anastazja słynie z licznych przepisów na dania zarówno te na co dzień, jak i od święta. Przez lata gotowała dla Karola Wojtyły, gdy ten był kardynałem.

Szczególnie przed świętami rekordy popularności bije jej przepis na szybki pasztet.

Reklama

To prosty i szybki przepis na danie, które świetnie sprawdzi się na wielkanocnym stole. Jak go zrobić?

Pasztet wielkanocny siostry Anieli

Reklama

Składniki:

mielona wieprzowina - 500 g

wątróbka drobiowa - 300 g

boczek wędzony - 200 g

2 cebule

2 ząbki czosnku

2 jajka

2 łyżki masła

pół szklanki mleka

4 łyżki bułki tartej

1 łyżeczka soli

pół łyżeczki pieprzu

pół łyżeczki majeranku

pół łyżeczki oregano

Sposób przygotowania:

Obierz cebulę i czosnek, pokrój w drobną kostkę i podsmaż na maśle. Do tak przygotowanych dodaj mieloną wieprzowinę i smaż aż mięso będzie rumiane. Ugotuj wątróbkę, po 10 minutach wyjmij ją z wody i ostudź. Pokrój boczek wędzony na kawałki. Do miski włóż wieprzowinę, zmieloną wątróbkę i boczek oraz bułkę tartą, jajka i mleko. Dopraw oregano, solą i pieprzem oraz majerankiem. Wymieszaj do połączenia składników. Przełóż do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Piecz godzinę w temperaturze 180 stopni Celsjusza. Po tym czasie wyjmij z piekarnika i odstaw na talerz do wystygnięcia.