Robert Makłowicz to jeden z bardziej cenionych znawców gotowania. Jego kulinarne podróże oraz przepisy można było śledzić w programach, które prowadził na antenie TVP. Teraz, gdy nie współpracuje już ze stacją, prowadzi swój kanał na YouTubie.

To tam można znaleźć jego banalnie prosty przepis na paschę wielkanocną. Okazuje się, że to ciasto przygotowane z twarogu, jajek i kilku dodatków jest nie tyle autorskim przepisem Roberta Makłowicza, co bardzo starą recepturą przekazywaną z pokolenia na pokolenie.

Żeby pascha wielkanocna z przepisu Roberta Makłowicza wyszła, potrzebny będzie dobrej jakości twaróg oraz masło. Jak ją przygotować? Poniżej zamieszczamy przepis.

Przepis na paschę Roberta Makłowicza

Składniki:

1 kg twarogu z wiaderka

250 g cukru pudru

3 jajka

1 opakowanie cukru waniliowego

szczypta kardamonu

kandyzowane skórki z pomarańczy

rodzynki

skórka z cytryny

szczypta soli

Sposób przygotowania:

Do miski przełóż twaróg. Możesz użyć tego dobrej jakości z wiaderka. Na patelni podsmaż rodzynki i wsyp je do twarogu. Dodaj odrobinę kardamony i małą garść kandyzowanej skórki z pomarańczy. Następnie dodaj cukier puder, cukier waniliowy i szczyptę soli. Do tak przygotowanej masy wbij jajka. Umyj dokładnie i wyszoruj skórkę z cytryny. Zetrzyj na małych oczkach i dorzuć do pozostałych składników.

Mikserem wymieszaj składniki na jednolitą i gładką masę. Wyłóż gazą durszlak i postaw na talerzu. Masę przelej do durszlaka. Tak przygotowaną paschę przykryj gazą i schowaj do lodówki na 12 godzin. Po tym czasie wyłóż ją na płaski talerz. Tak przygotowaną możesz ozdobić rodzynkami lub skórką pomarańczy.