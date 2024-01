Zimą szczególnie trzeba docenić kapustę pekińską. Jest łatwo dostępna i dobrze znosi nawet długie przechowywanie. Dlatego zawsze można ją mieć w lodówce i szybko przygotować z niej surówkę.

Cenne liście

Reklama

Kapusta pekińska, jak nie trudno się domyśleć, pochodzi z północnych Chin. Była tam uprawiana już w III wieku naszej ery. Dopiero w latach trzydziestych XX wieku trafiła do Europy i Stanów Zjednoczonych. Dziś jest uprawiana w większości krajów o klimacie umiarkowanym i stała się warzywem niezwykle popularnym. Najczęściej wykorzystujemy ją do surówek. I jest to dobry pomysł, bo najwięcej wartości odżywczych mają jej surowe liście.

Reklama

Jedz ją teraz!

Kapusta pekińska ma niewiele kalorii, bo w 100 g tylko 40 kcal. Jednak w przypadku surówek często podbijamy jej kaloryczność, np. majonezem. Ma za to dużo witaminy C, a także A i B, rutynę i beta–karoten. Jest bogata w minerały, takie jak wapń, potas, i magnez. Zimą warto ją jeść ze względu na to, że wzmacnia odporność. Dodatkowo ma działanie antybakteryjne, hamuje namnażanie bakterii.

Przepisy na surówki z kapustą pekińską

Reklama

Idealna do obiadu

Składniki:

pół kapusty pekińskiej

4 ogórki konserwowe lub kiszone

jabłko

szczypiorek

po łyżce majonezu i jogurtu

sól i pieprz oraz sok z cytryny do smaku

Sposób przygotowania:

Kapustę posiekaj, dodaj starte na tarce ogórki i jabłko, posiekany szczypiorek. Skrop sokiem z cytryny. Dopraw majonezem wymieszanym z jogurtem oraz przyprawami.

Propozycja na podwieczorek

Składniki:

połowa główki kapusty pekińskiej

puszka czerwonej fasoli

kilka gałązek koperku

ząbek czosnku

sól i pieprz do smaku

łyżka oliwy

łyżeczka soku z cytryny

Sposób przygotowania:

Fasolę odsącz z zalewy na sitku. Kapustę obierz z wierzchnich liści, umyj, osusz i pokrój w paseczki, włóż do salaterki. Dodaj fasolę, drobno pokrojony koperek oraz czosnek obrany i przeciśnięty przez praskę. Przypraw solą i pieprzem. Wymieszaj z oliwą i sokiem z cytryny.