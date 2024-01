Kiedyś kisiel traktowano przede wszystkim jako deser albo podwieczorek. Jednak oprócz smaku ma on też kilka innych zalet. Warto przypomnieć sobie, jak łatwo go przygotować.

Prosty skład

Kiedy podkreślamy zdrowotne właściwości kisielu, dotyczy to tego zrobionego w domu. To nic trudnego, a przewaga nad wieloma produktami ze sklepu jest ogromna. Zdarzają się gotowe produkty z krótkim składem, ale zdecydowana większość zawiera dużo cukru, a takżeregulatory kwasowości i barwniki. Te składniki są zupełnie niepotrzebne, by deser był pyszny i zdrowy.

Gdy brzuch jest podrażniony…

Dlaczego kisiel tak dobrze działa na jelita? To dzięki mące ziemniaczanej, na której bazuje ten przysmak. W jej składzie znajduje się błonnik pokarmowy, który kojarzymy przeważnie z warzywami, owocami, ciemnym pieczywem. Wiadomo, że ma pozytywny wpływ na jelita, pomaga oczyścić je ze złogów i toksyn. Kisiel można jeść nawet na diecie lekkostrawnej. Pomoże także przy wszelkiego rodzaju zatruciach pokarmowych czy bólach brzucha. Kisiel jest świetnym produktem osłonowym dla żołądka. Ma pozytywny wpływ na układ pokarmowy i łagodzi podrażnienia. Sprawdzi się też po przejedzeniu.

Z cukrem lub bez

Do przygotowania kisielu potrzebna jest nie tylko mąka ziemniaczana, ale też owoce lub sok. Dzięki tym ostatnim, w jego składzie pojawiają się witaminy. Domowy kisiel, gdy jest taka potrzeba, można dosłodzić. Korzystniej jednak użyć miodu lub ksylitolu zamiast cukru. Warto doprawiać go też przyprawami korzennymi. Teraz szczególnie polecamy cynamonem, bo ma właściwości rozgrzewające. Kisiel jabłkowy doprawiony cynamonem smakuje wybornie. Do tego deseru można też dorzucić odrobinę nasion chia lub siemienia lnianego. Dobry dodatek to też starte jabłko. Kisiel można podawać z jogurtem naturalnym.

Przepis na domowy kisiel

Z sokiem owocowym

Składniki:

2 szklanki wody

2 łyżki mąki ziemniaczanej

4 łyżki soku malinowego

cukier/miód opcjonalnie

Sposób przygotowania:

1 1/2 szklanki wody zagotuj z cukrem lub miodem, jeśli ich używasz. Do pozostałej połowy szklanki wody dodaj mąkę ziemniaczaną i dobrze wymieszaj. Sok malinowy wlej do wody, a po chwili dodaj rozmieszaną mąkę. Całość starannie wymieszaj i zagotuj. Kisiel rozlej do miseczek.

Z owocami

Składniki:

2 szklanki wody

150 g owoców, np. leśnych

2 łyżki mąki ziemniaczanej

Przelej 250 ml wody do garnuszka, dodaj owoce i włącz mały palnik. Doprowadź do wrzenia. W szklance z pozostałą wodą wymieszaj dokładnie 2 stołowe łyżki mąki ziemniaczanej. Wlewaj ją powoli do gotujących się owoców i cały czas mieszaj trzepaczką. Kisiel szybko zaczyna gęstnieć.