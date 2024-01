Dietetycy podkreślają, że lepiej postawić na koktajle na bazie warzyw niż owoców, bo mają mniej cukru. Dla żurawiny warto jednak zrobić wyjątek. Nie jest słodka i ma niewiele kalorii.

Jak rozruszać metabolizm?

Kiedyś owoce żurawiny kojarzyły się głównie z dobrym działaniem na drogi moczowe. Teraz wiadomo, że pomagają nie tylko przy infekcjach pęcherza, ale także przy przeziębieniach, a nawet wspomagają trawienie. Te owoce mają słodko-cierpki smak i niewiele kalorii (w 100 gr tylko około 46 kcal).

Związki zawarte w żurawinie ułatwiają usuwanie toksyn z organizmu, wspomagają przemianę materii i poprawiają pracę układu pokarmowego. Dzięki temu metabolizm przyspiesza, więc łatwiej można stracić nadprogramowe kilogramy. Trzeba też dodać, że żurawina zawiera błonnik, ulubiony składnik osób na dietach. Przedłuża on uczucie sytości i zapobiega podjadaniu między posiłkami.

Koktajle z żurawiny na dwa sposoby

Wszystko to sprawia, że żurawina to idealny składnik koktajli. Gdy nie bardzo odpowiada ci jej cierpki smak, łącz ją ze słodszymi owocami, np. bananem, mango czy jabłkiem. Do bardziej wytrawnych receptur przyda się natka pietruszki czy szpinak.

Koktajle żurawinowe można przygotowywać na bazie nabiału, np. jogurtu czy maślanki. To dobra propozycja na drugie śniadanie. Można też użyć do nich wody lub soku. Zawsze warto doprawiać je cynamonem i imbirem, które świetnie pasują do smaku żurawiny.

Oto dwie propozycje koktajli z wykorzystaniem żurawiny.

Koktajl z żurawiny z zielonym akcentem

Składniki:

2 garści żurawiny

szklanka szpinaku lub pół szklanki natki pietruszki

połowa mango lub banan

imbir ( 1 cm kawałek, starty na tarce)

400 ml wody

Sposób przygotowania: Wszystkie składniki włóż do kielicha blendera i miksuj, aż dokładnie się połączą.

Koktajl z nabiałem

Składniki:

garść żurawiny

szklanka jogurtu lub maślanki

jabłko obrane, bez gniazd nasiennych

szczypta cynamonu

łyżka płatków owsianych (opcjonalnie)

Sposób przygotowania: Wszystkie składniki włóż do kielicha blendera i miksuj, aż dokładnie się połączą.