Wiadomo, że nasze krajowe, lokalne owoce są najlepsze. Jednak teraz ich wybór jest dość ograniczony. Dobrze więc od czasu do czasu skusić się na mango. Ten pyszny i zdrowy owoc jest głównym składnikiem mango lassi. To prawdopodobnie najpopularniejszy koktajl na świecie. Przepis jest prosty, a smak znakomity!

Chcesz zrobić mango lassi? Potrzebujesz jogurtu oraz mango. Te owoce są dostępne w dyskontach oraz na bazarkach. Wyjaśniamy, dlaczego to połączenie jest nie tylko pyszne, ale też bardzo korzystne dla zdrowia. Szczególnie teraz, gdy potrzebujemy więcej witaminy C.

Smakołyk z Indii

Mango lassi pochodzi z Indii. Jego główne składniki to mango i lassi. Gdy kupujemy mango, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że pochodzi z Indii. Ponad połowa wszystkich plantacji tego owocu znajduje się właśnie w tym kraju. Mango warto jeść o tej porze roku, bo zawiera dużo witaminy C, wspiera więc odporność. Polecane jest też, gdy już wychodzimy z infekcji. Ma również sporo błonnika więc wspiera pracę jelit. Co z cukrem? Mango ma dość dużo fruktozy, ale gdy połączymy go z nabiałem czy orzechami, jej działanie będzie zneutralizowana. Na mango można pozwolić sobie także przy cukrzycy, bo nie podbija mocno cukru we krwi.

Idealne po posiłku

Drugi składnik to lassi, tradycyjny ajurwedyjski napój na bazie jogurtu, wody i korzennych przypraw. Wywodzi się z północno-zachodniej części Indii, z rejonu Pendżabu. Gdy dodano do niego mango, powstało mango lassi. Świetnie zastępuje go jogurt naturalny. Drugi składnik koktajlu jeszcze podbija jego walory zdrowotne. W Indiach pije się go po obfitych posiłkach, bo korzystnie działa na układ trawienny. W hinduskich restauracjach na całym świecie proponowany jest po ostrym, pikanym curry. Składniki koktajlu pobudzają energię, poprawiają krążenie krwi. Jogurt i przyprawy wspomagają pracę jelit, usuwanie toksyn.

Przepis na mango lassi

Wystarczy mango (najlepiej świeże, ale nadaje się też pulpa z puszki), jogurt i przyprawy – cynamon i kardamon zmiksować w blenderze na gładki koktajl. Mango lassi można rozcieńczyć mlekiem lub wodą lub dosłodzić do smaku. Zamiast wody można użyć wody różanej.

Składniki:

duże dojrzałe mango

szklanka jogurtu naturalnego

1/2 szklanki chłodnej wody

łyżka syropu klonowego lub miodu

szczypta zmielonego kardamonu