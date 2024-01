Kuchnia włoska należy do najpopularniejszych na świecie. Cenimy smak dań z Italii, ale także prostotę wykonania. W przypadku tego drugiego stwierdzenia trzeba dodać, że "przynajmniej tak nam się wydaje". Co i rusz włoscy kucharze wytykają nam, że coś nie robimy nie tak. Czy tak jest też ze spaghetti z sosem bolońskim?

Reklama

Spaghetti to najpopularniejszy włoski makaron

W kuchni "Pytania na śniadanie" gościł Giancarlo Russo, znany włoski szef kuchni. Ekspert zgodził się, że spaghetti to najpopularniejszy włoski makaron na świecie. Nazwa "spaghetti" pochodzi od słowa "spago" czyli sznurek. To świetne nawiązanie do jego specyficznego kształtu. Jego długość to 25 do 30 cm. Przygotowywany jest na bazie mąki pszennej (grano duro) i wody. Jego połączenie z sosem bolońskim wydaje się wprost idealne. Włoski ekspert ma jednak inne zdanie na ten temat.

Reklama

Czy połączenie spaghetti i sosu bolońskiego to błąd?

Giancarlo Russo stwierdził, że spaghetti z sosem bolońskim to nie jest wielki błąd. W takiej formie to danie można spotkać nawet w restauracjach we Włoszech. Tak się przyjęło, bo w tym daniu parę stworzył najpopularniejszy makaron i najpopularniejszy sos. Jednak do bolońskiego znacznie lepszy jest inny makaron, czyli tagliatelle. Ma on porowatą i szorstką fakturę, dzięki czemu jest lepszym dodatkiem do gęstych sosów. I tak właśnie to danie wygląda w klasycznej odsłonie.

Sznurek czy wstążka?

Reklama

Giancarlo Russo wspominał, że właśnie tagliatelle najczęściej przygotowywała w domu jego babcia. Przepis na ciasto jest prosty, jednak wyrabianie, już znacznie trudniejsze. Teraz ułatwiają to maszynki do makaronu. Można też oczywiście kupić gotowe włoskie tagliatelle. Co je wyróżnia? Mają kształt długich, płaskich, szerokich wstążek.

Przepis na pastę z sosem bolońskim

Składniki:

makaron: tagliatelle czy spaghetti (ok. 600 g na 8 porcji)

150 g boczku

cebula

2 łodygi selera naciowego

2 marchewki

2 łyżki oliwy

500 g mielonego mięsa (najlepiej wołowiny z dodatkiem wieprzowiny)

szklanka czerwonego wina

szklanka bulionu

4 łyżki koncentratu pomidorowego

puszka obranych pomidorów

1/2 szklanki mleka

tarty parmezan

Sposób przyrządzenia:

Boczek pokrój w drobną kostkę, wytop na małym ogniu aż się zrumieni. Wyjmij boczek, a na tłuszczu przesmaż drobno posiekaną cebulę. Dodaj drobno posiekany seler naciowy i startą marchewkę. Po obsmażeniu przełóż do garnka wraz z boczkiem. Następnie na rozgrzanej oliwie przesmaż mięso, dołóż do boczku i warzyw. Wlej wino i gotuj mieszając ok. 5 minut. Dodaj gorący bulion i koncentrat pomidorowy, wymieszaj. Dorzuć pomidory z puszki, dopraw solą i pieprzem. Dokładnie wymieszaj. Duś na małym ogniu przez minimum 2 godziny, od czasu do czasu mieszając. W połowie gotowania dodać mleko. Podawaj z ugotowanym makaronem. Na talerzu posyp tartym parmezanem.