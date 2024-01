Kluski czy pierogi leniwe? To danie różnie nazywamy. Na "pierogi" potrzebne są dokładnie te same składniki, co na te klasyczne pierogi z serem. Twaróg, mąka, jajko to podstawa. Jednak obejdzie się bez zagniatania i lepienia.

Przygotowanie leniwych jest szybsze i prostsze. Najczęściej jemy je na słodko, często z cynamonem i z cukrem. Warto spróbować ich także w wersji wytrawnej, z sosem warzywnym czy grzybowym.

Leniwe - klasyk barów mlecznych

Często to danie kojarzymy z menu barów mlecznych. Z reguły, gdy je zamawiamy nie ma rozczarowania. Oczywiście najlepiej smakują przygotowane w domowej kuchni przez bliskie osoby.

Okazuje się, że pierwszy przepis na kluski leniwe pojawił się w książce kucharskiej z 1783 roku. Recepturę na ten smakołyk podała też słynna Lucyna Ćwierczakiewiczowa w 1860 r. w poradniku "365 obiadów za 5 złotych". W dalszym ciągu nie jest to danie bardzo drogie. I choć są łatwe w przygotowaniu, czasem wychodzą zbyt twarde.

Uwaga na ten składnik

Głównym składnikiem klusek leniwych jest twaróg. Lepiej wystrzegać się błędu, jakim jest dodawanie zbyt dużej ilości mąki. To częsta pokusa, bo obawiamy się, że kluski mają zbyt mało zwartą konsystencję i będą rozpadać się podczas gotowania. Jednak to właśnie nadmiar mąki odbiera im smak i sprawia, że stają się twarde. Ciasto będzie miało zwartą konsystencję, gdy zadbasz o odpowiednie rozdrobnienie i idealne połączenie twarogu z resztą składników. Ser, najlepiej tłusty, można rozdrobnić widelcem, jak robi to Anna Starmach, lub użyć blendera.

Leniwe z przepisu Anny Starmach

Składniki:

250 g tłustego białego sera

125 g mąki pszennej

1 jajko

2 łyżki masła

2 łyżki cukru

3 łyżki bułki tartej

szczypta soli

Sposób przygotowania:

Ser rozdrobnij widelcem, wymieszaj go z większością mąki (zostaw 1-2 łyżki, aby potem posypać stolnicę), jajkiem oraz z solą. Z ciasta ulep wałeczki, krój je na małe kluseczki. Leniwe wrzucaj na wrzątek i gotuj przez kilka minut, aż wypłyną na powierzchnię. Masło rozpuść na patelni, dodaj bułkę, a po chwili cukier. Leniwe podawaj ze słodką bułką tartą.