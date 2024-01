Przepis na zupę ogórkową? Znamy go doskonale, wywar na mięsie, tarte ogórki, a na koniec zabielanie śmietaną. Anna Lewandowska zabrała się za tę recepturę po swojemu. Taka "odchudzona" zupa bardzo smakuje jej córce, Klarze.

Szybki wywar

W klasycznych przepisach na zupę ogórkową znajdziemy zalecenie, by przygotować wywar na żeberkach z kością, czasami pojawia się schab czy udka z kurczaka. Anna Lewandowska wybrała jednak znacznie chudsze mięso, czyli pierś z kurczaka. Kroi ją w kostkę i dokłada do podgotowanych już warzyw. W ten sposób wywar powstaje znacznie szybciej i ma mniej kalorii.

Obejdzie się bez śmietany

Zabielenie zupy śmietaną to też mocny punkt kuchni polskiej, za którym idą dodatkowe kalorie. Anna Lewandowska stawia na jogurt naturalny, najlepiej roślinny. By w zupie nie pojawiły się grudki, dodaje go w klasyczny sposób. Odlewa do kubka zupy i miesza z jogurtem. Dopiero wtedy wlewa powoli do garnka, cały czas mieszając. Czym doprawia zupę, by podkreślić jej kwaskowaty charakter? Oczywiście wodą z ogórków. Zupę podaje z natką pietruszki, choć pasuje do niej też świetnie koperek. Znana trenerka podkreśla, że jej zupa jest lekka i aromatyczna.

Zupa ogórkowa w wersji fit

1 litr wody

350 g piersi z kurczaka

300 g ogórków kiszonych

1 szklanka wody z ogórków kiszonych

2 marchewki

3 ziemniaki

1 pietruszka

1/2 selera

1 mały kubeczek jogurtu naturalnego (np. kokosowego)

1 garść natki pietruszki

2 liście laurowe

szczypta soli morskiej

szczypta pieprzu czarnego

ziele angielskie

Ziemniaki, marchew, seler oraz pietruszkę obierz i pokrój w kostkę. Umieść w garnku, zalej wodą i gotuj na średnim ogniu. Pierś z kurczaka pokrój w kostkę i dodaj do gotujących się warzyw. Wrzuć liście laurowy, ziele angielskie, pieprz i sól morską. Gdy warzywa będą miękkie, dodaj starte ogórki kiszone i szklankę wody z kiszonki. Całość gotuj przez chwilę. W kubku wymieszaj zupę z jogurtem naturalnym, wlej go do garnka.