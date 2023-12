Lubimy przepisy Tomasza Strzelczyka, kucharza znanego z programu "MasterChef Polska" oraz prowadzącego popularny kanał "Oddasz Fartucha", bo są proste i łatwe.

Nie ma też problemu ze składnikami, bo Tomasz Strzelczyk proponuje te łatwo dostępne. Potrafi je świetnie skomponować a dania odpowiednio doprawić. W przypadku zupy grzybowej przypomina o starym domowym sposobie, który często stosowały nasze babcie.

Reklama

Co Tomasz Strzelczyk dodaje do zupy grzybowej?

Reklama

Tomasz Strzelczyk udowadnia, że nie wiele trzeba, by wzbogacić smak wigilijnej zupy grzybowej. Wywar przygotował na bazie warzyw i wody, w której przez noc moczył suszone grzyby.

Jak doprawił zupę? Zestaw przypraw jest całkiem spory. To oczywiście sól i pieprz, ziele angielskie, liście laurowe oraz suszony cząber. Ta ostatnia przyprawa ma znaczenie ze względu na korzenny smak, ale i działanie. Warto jej używać do potraw ciężkostrawnych, np. z fasoli czy inny strączków, pasztetów, gulaszy. Pobudza wydzielanie soków żołądkowych, wspiera dobre funkcjonowanie przewodu pokarmowego. Nie dopuszcza do wzdęć czy niestrawności. Dlatego warto o cząbrze pamiętać, zwłaszcza podczas przygotowywania dań kuchni polskiej.

Opiekana cebula do zupy grzybowej

Tomasz Strzelczyk podczas przygotowywania grzybowej wykorzystał jeszcze jeden klasyk rodzimej kuchni. Często tą metodę stosuje się w przypadku rosołu. Już wiadomo o co chodzi? Oczywiście to opiekana cebula, którą dorzucił do grzybowej. Dodaje ona odrobiny słodyczy, ale też sprawia, że smak jest głębszy. Jak opalić cebulę? Wystarczy minimalny ogień, a będzie gotowa w kilka minut. Można też to zrobić w piekarniku. Cebulę trzeba wtedy umieścić na suchej brytfannie i piec w temperaturze 200-220 stopni aż do momentu, gdy skórka zacznie przybierać ciemną barwę.

Przepis na zupę grzybową

Składniki:

80 g suszonych grzybów

3 l wody

4 marchewki średniej wielkości

kawałek selera

1 por

3 cebule (1 przypalona do wywaru)

250 ml śmietany 18 proc.

1 łyżeczka cząbru suszonego

1 łyżka masła

sól, pieprz, ziele angielskie, liście laurowe do smaku

Sposób przygotowania:

Grzyby zalej wodą i odstaw do namoczenia na całą noc. Oczyszczone i obrane 2 marchewki, pietruszkę, pora, seler oraz opaloną cebulę wrzuć do garnka. Dodaj liście laurowe oraz ziele angielskie, a także łyżeczkę soli i łyżeczkę pieprzu. Całość zalej wodą, w której moczone były grzyby i gotuj ok. 1 godzinę. Po tym czasie zdejmij zupę z palnika. Pozostałe dwie cebule pokrój w kostkę i podsmaż na maśle. Kiedy cebula się zeszkli, dodaj pokrojone namoczone grzyby. Grzyby z cebulą dopraw cząbrem. Zamieszaj całość i smaż ok. 5 minut. Z wywaru wyłów warzywa. Dodaj do niego podsmażone grzyby z cebulą oraz otarte na średnich oczkach dwie marchewki. Dopraw solą i pieprzem. Zupę gotuj ok. 20 minut (aż grzyby będą miękkie). Kiedy zupa będzie gotowa, dodaj śmietanę. Gotuj jeszcze 5 minut. Podawaj z makaronem np. łazankami lub kokardkami.