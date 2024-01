Bita śmietana to doskonała baza do różnego rodzaju deserów. To idealny dodatek do lodów, ciast, ciasteczek, gofrów, naleśników. Może posłużyć jako baza do kremu na tort. Świetnie łączy się z owocami i czekoladą. Daje ogromne możliwości w kuchni, dlatego dowiedz się, jak nadać jej idealnej konsystencji oraz co zrobić, gdy śmietanka się zwarzy.