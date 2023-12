Drinki bezalkoholowe mogą zachwycać smakiem. Jednak dokładnie tak samo, jak w przypadku tych z procentami, trzeba zadbać o składniki i dodatki. Woda z cytryną i syropem to jeszcze nie drink. Przyda się trochę fantazji oraz zmysł do komponowania smaków.

Co będzie potrzebne do zrobienia bezalkoholowych drinków?

Wybór alkoholi 0% jest coraz większy. Tak naprawdę można już znaleźć odpowiednik każdego alkoholu. Takie napoje mogą ułatwić przygotowywanie drinków, ale nie są też niezbędne. Bezalkoholowe koktajle, czyli moktajle mogą bazować na:

wodzie gazowanej lub tonicu, gdy ich smak ma być orzeźwiający

sokach owocowych świeżych lub z kartonu, sprawdzą się pomarańczowy, ananasowy czy jabłkowy

mleku, mleczku kokosowym lub napojach roślinnych, które sprawią, że mokoktajl będzie słodki i kremowy

Coś dla kontrastu

przydadzą się świeże zioła , najczęściej wykorzystuje się mięte, melisę, rozmaryn

cytrusowy posmak zapewnią skórki z cytryny, limonki czy pomarańczy

zwłaszcza do słodkich drinków pasują przyprawy korzenne, np. cynamon czy goździki

do kwaśnej nuty idealny jest sok z cytryny, do słodkiej - syrop cukrowy czy owocowy

do kremowych, mlecznych koktajli pasuje kawa oraz korzenne syropy do tego napoju

Bezalkoholowe drinki wymagają zmrożenie, kostki lodu czy kruszony lód są niezbędne. Dokładnie mieszaj składniki w specjalnym shakerze lub wykorzystaj do tego blender. Drinki bez alkoholu serwuj w kieliszkach lub szklankach.

Bezalkoholowe drinki do wyboru

Mojito 0%

pół limonki pokrojonej w ćwiartki

kilka kostek lodu

6-7 listków świeżej mięty

1 łyżeczka cukru trzcinowego,

napój gazowany typu Sprite

woda gazowana

Miętę i limonkę wrzuć do szklanki, dodaj łyżeczkę cukru trzcinowego oraz rozdrobnione kostki lodu, które powinny sięgać do 2/3 wysokości szklanki. Następnie zalej wszystko napojem gazowanym wymieszanym z wodą gazowaną w proporcji 2:1.

Pina Colada 0%

500 ml mleka kokosowego

400 g ananasa (może być z puszki)

2 łyżki cukru

lód w kostkach

wiórki kokosowe

Mleko, ananasa i cukier umieść w blenderze i dokładnie zmiksuj. Zawartość rozlej do szklanek, udekoruj wiórkami kokosowymi, dodaj lód.

Krwawa Mary 0%

300 ml soku pomidorowego

50 ml soku z cytryny

łyżeczka sosu Worcestershire

kilka kropli tabasco

szczypta soli i pieprzu

kostki lody

łodygi selera naciowego do przybrania

Sok pomidorowy wymieszaj z sokiem z cytryny i sosem Worcestershire. Dopraw tabasco, solą i pieprzem. Do szklanek włóż po łodyżce selera i kilka kostek lodu. Rozlej koktajl do szklanek, ozdób łodygami selera.

Owocowe orzeźwienie

40 ml soku ananasowego

30 ml soku grejpfrutowego

30 ml wody kokosowej

1,5 łyżki brązowego cukru

plasterki pomarańczy do dekoracji

Wszystkie odmierzone składniki przelej do shakera i wymieszaj, aż do momentu, kiedy wszystko się połączy. Napój przelej do kieliszka lub szklanki, udekoruj plasterkami pomarańczy.

Z posmakiem rozmarynu

60 ml soku grejpfrutowego (najlepiej świeżo wyciskanego)

30 ml soku pomarańczowego (najlepiej świeżo wyciskanego)

10 ml syropu cukrowego

100 ml toniku

kruszony lód, gałązka rozmarynu

Wymieszaj sok pomarańczowy i grejpfrutowy, połącz z syropem cukrowym i przelej do szklanki. Dodaj tonk oraz kruszony lód. Serwuj z gałązka rozmarynu.