Wszystko, co potrzeba do przygotowania tej przystawki z pewnością masz w swojej kuchni. Potrzebna będzie jeszcze jedna przyprawa, której wcale tak często nie stosujemy. Chodzi o curry. Właściwie to nie przyprawa, ale mieszanka przypraw pochodzących z Indii. W Europie znalazła się dopiero w XVIII wieku. Najważniejsza w jej składzie jest kurkuma, która barwi sos na przyjemny, żółty kolor. Oprócz niej w curry znajdziesz czarny pieprz, chili, cynamon, imbir, kumin, kolendra, kardamon i anyż.

Do czego stosować curry?

W orientalnych potrawach curry zajmuje mocną pozycję, nadaje im charakterystycznego posmaku. Stosuje się ją do dań mięsnych, warzywnych, ryżu. Czy pasuje do polskich dań? Na pewno można ją wypróbować do kurczaka, warzyw strączkowych i dyni. A już najlepszy sposób na przekonanie się do curry to śledzie w pysznym sosie. Teraz nadarza się najlepsza okazja, by je przygotować.

Śledzie w orientalnym sosie z curry

4 płaty śledziowe

kwaśne jabłko

ząbek czosnku

6 łyżek śmietany

3 łyżki majonezu

łyżeczka curry

kilka gałązek koperku

czarny pieprz do smaku

łyżeczka soku z cytryny

Wymoczone śledzie dokładnie osusz, pokrój na mniejsze kawałki i ułóż na półmisku. Jabłko obierz i zetrzyj na tarce. Skrop z sokiem z cytryny i dodaj przeciśnięty ząbek czosnku. Majonez wymieszaj ze śmietaną, dopraw curry i dodaj jabłko z czosnkiem. Śledzie zalej sosem curry i posyp koperkiem. Najlepiej podawać je na kromkach ciemnego pieczywa. Do takich kanapek pasuje też jajko na twardo, kapary i czerwona cebula.