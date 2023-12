Kto wymyślił tę doskonałą, klasyczną sałatkę? Receptura szuby pochodzi ze wschodu, i takie podawanie śledzia jest tam wciąż bardzo popularne. To sałatka warstwowa, która wymaga trochę pracy. Jednak dzięki temu jest niezwykle dekoracyjna i świetnie prezentuje się na imprezowym oraz świątecznym stole. Jej kolory przenikają się podobnie jak smaki.

Sałatka jak tort

Najlepiej przygotować ją w takim naczyniu, które wyeksponuje jej warstwy. Może to być szklana misa albo małe szklanki. Sałatka nabierze kształtu tortu, gdy położysz rant od tortownicy na paterze albo dużym płaskim talerzu i w nim będziesz układać warstwy sałatki. Po schłodzeniu wystarczy tylko zdjąć obręcz. Sałatka będzie miała stabilną formę i da się ją elegancko kroić. Zamiast rantu, możesz też wykorzystać metalowe pierścienie do deserów.

Najważniejsze składniki szuby

Do szuby potrzebne są przede wszystkim dobre śledzie. Mocz je w zależności od stopnia zasolenia, ale tak, by pozostały jędrne, a nie rozmoczone. Użyć można także śledzi w oleju z tacki. Wtedy nie trzeba ich już moczyć.

Do szuby dodaje się buraki. Wystarczy je wyszorować i ugotować do miękkości lub zawinąć w folię i upiec w piekarniku (przy okazji innego pieczenia). Można też wykorzystać już przygotowane buraki sprzedawane w sklepach.

Ziemniaki również potrzebne do tej sałatki trzeba ugotować w mundurkach w osolonym wrzątku. Do sałatki niezbędne będą też dobre ogórki kiszone, jędrne i twarde. Marchewka jest składnikiem szuby często pomijanym. Jeśli chce się jej użyć, ugotowaną lub surową marchewkę ściera się na tarce i szkli na oleju. Do tego zestawu dochodzą jeszcze jajka, które ugotowane, należy szybko zalać zimną wodą, by dobrze się obierały.

Ilu kucharzy, tyle modyfikacji przepisu. Składniki, których coraz częściej używa się do zrobienia szuby to na przykład żółty ser, groszek czy kukurydza z puszki. Mają one lekko odmienić jej smak, tylko czy rzeczywiście jest to potrzebne? W klasycznym przepisie smaki obronią się same.

Przepis na klasyczną szubę

6 filetów śledziowych

450 g ugotowanych ziemniaków

3 marchewki starte i przesmażone

300 g ugotowanych buraków

4 jajka ugotowane na twardo

3-4 ogórki kiszone

cebula czerwona

majonez, kwaśna śmietana, musztarda na sos

sól i pieprz do smaku

koperek lub szczypiorek do dekoracji

Z majonezu, śmietany i musztardy przygotuj sos. Wymoczone, osuszone śledzie drobno pokrój i ułóż na dnie większego naczynia. Na nich rozłóż drobno posiekaną cebulę. Nałóż porcje sosu. Potem pokrojone w kosteczkę ziemniaki, ogórki, marchewka starta na tarce.

Kolejna warstwa to buraki starte na grubych oczkach tarki, można skropić je zakwasem z buraków lub sokiem z cytryny. Ostatnia warstwa to jajka drobno starte na tarce. Po każdej warstwie lub według uznania nakładaj sos i stosuj czarny pieprz. Podawaj z koperkiem lub szczypiorkiem. Sałatka wymaga schłodzenia, przykryj ją i wstaw do lodówki. Po kilku godzinach będzie idealna.