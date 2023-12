Dlaczego tak lubimy przepisy siostry Anastazji? Nie ma w nich zaskakujących składników. Siostra Anastazja stawia na te lokalne, które łatwo dostać w sklepach i na straganach. W swoich recepturach potrafi znaleźć odpowiednie proporcje, dobrać przyprawy i określić czas przygotowania potraw czy pieczenia ciast. Za tym wszystkim stoją lata doświadczeń siostry w kuchni. Dlatego jej przepisy są jak domowe receptury.

Reklama

Schab ze śliwką

1,5 kg schabu wieprzowego w kawałku

Reklama

14 plasterków boczku wędzonego

2 pomarańcze

16 suszonych śliwek bez pestek

120 ml białego wina

4 łyżki oliwy z oliwek

4 ząbki czosnku

2 łyżeczki soli

1 łyżeczka czarnego pieprzu

2 łyżki majeranku

2 gałązki świeżego tymianku

kilka listków mięty

Mięso umyj i osusz dokładnie papierowym ręcznikiem. Przekrój mięso wzdłuż na połowę, nie przecinając do końca. Rozłóż schab i bardzo delikatnie rozklep dłonią. Natrzyj go miąższem pomarańczy i posyp równomiernie solą oraz pieprzem. Włóż go do miski, przykryj i wstaw do lodówki na co najmniej 2 godziny. Po tym czasie wyjmij schab i na środku rozłożonego płata poukładaj śliwki. Zwiń mięso jak w roladę i obłóż plasterkami boczku. Zwiąż go nitką, by nie rozpadł się w trakcie pieczenia. Do brytfanki wlej oliwę z oliwek i białe wino. Połóż na tym wszystkim schab, a na wierzchu rozłóż gałązki tymianku i listki mięty. Możesz też dołożyć zmiażdżone ząbki czosnku, jeśli lubisz czosnek. Piekarnik nastaw na 220 st. Celsjusza. Mięso wstaw do pieczenia pod przykryciem. Piecz przez ok. 60 minut, od czasu do czasu podlewając sokiem z brytfanki. Schab podawaj na ciepło lub zimno.

Makowiec z jabłkiem

200 g maku

400 g cukru

5 jajek

2 jabłka

płaska łyżeczka cynamonu

odrobina ekstraktu z wanilii

skórka z 1 cytryny

2 łyżki bułki tartej

odrobina soli

Jabłka umyj, obierz, usuń gniazda nasienne. Pokrój w drobną kostkę albo zetrzyj na tarce o grubych oczkach. Mak zalej wrzącą wodą. Zostaw na około 20 minut, a następnie odcedź i wystudź. Zmiel trzykrotnie w maszynce do mielenia mięsa. Utrzyj go z cukrem, a po kilku minutach zacznij dodawać po 1 żółtku. Wsyp cynamon do smaku, rozdrobnione jabłka oraz startą skórkę z cytryny. Wlej odrobinę ekstraktu z wanilii. Pozostałe białka ubij na sztywną pianę z dodatkiem soli. Delikatnie wmieszaj je w masę, dokładnie łącząc składniki ręcznie łyżką. Ciasto przełóż do natłuszczonej formy oprószonej bułką tartą. Piecz w piekarniku rozgrzanym do 160 stopni Celsjusza przez około 40-50 minut.

Kruche ciasteczka

500 g mąki pszennej

250 g schłodzonego masła

100 g cukru pudru ( kilka łyżek do dekoracji)

4 żółtka

4 łyżki kwaśnej śmietany

2 łyżki cukru waniliowego

1 łyżeczka proszku do pieczenia

Odważ i wymieszaj w misce mąkę, cukier puder, cukier waniliowy i proszek do pieczenia. Wysyp je na stolnicę, uformuj kopczyk i zrób w nim wgłębienie. Wbij w niego żółtka jaj, dodaj śmietanę i pokrojone w kosteczkę masło. Posiekaj wszystkie składniki nożem i zagnieć ręcznie na jednolite ciasto. Uformuj z niego 3 kule. Każdą owiń folią spożywczą i odłóż do lodówki na około godzinę. Rozgrzej piekarnik do 180°C. Blachę piekarnika wyłóż papierem do pieczenia. Na podsypanej mąką stolnicy rozwałkuj pierwszą porcję ciasta na placek o grubości 4-5 mm. Posługując się foremkami ze świątecznymi motywami (np. w kształcie gwiazdek) wycinaj z placka ciasteczka i układaj je na blasze w pewnej odległości od siebie (ciasteczka urosną w trakcie pieczenia). Resztę ciasta zagnieć i ponownie rozwałkuj. Wycinaj ciasteczka do całkowitego wyczerpania pierwszej porcji. Wstaw do piekarnika na około 10-15 minut – ciasteczka powinny się ładnie zrumienić. W pierwszej chwili po wyjęciu z piekarnika będą miękkie – stwardnieją, gdy wystygną. W czasie, gdy piec się będzie pierwsza partia ciasteczek, przygotuj kolejną z drugiej porcji ciasta. Powtórz wszystkie czynności przy trzeciej porcji. Odłóż ciasteczka do całkowitego wystudzenia. Przechowuj w szczelnie zamkniętej puszce lub słoiku. Przed podaniem oprósz je (z użyciem sitka o drobnych oczkach) cukrem pudrem.

Kapusta z grzybami

1 1/2 kg kiszonej kapusty

5-6 dag suszonych grzybów

2 średnie ziemniaki

1 cebula

masło klarowane

sól do smaku

Kapustę ugotuj. Cebulę obierz, pokrój i zeszklij na maśle klarowanym. Grzyby oczyść, namocz na noc, po czym ugotuj i pokrój w paseczki. Ziemniaki obierz i ugotuj. Gdy będą miękkie, potłuc w wodzie, w której się gotowały – tak, żeby zostały grudki. Do zeszklonej cebuli dodaj grzyby i chwilę podsmaż na tłuszczu. Wszystkie składniki wymieszaj z kapustą, doprawić i dobrze zapiec w piekarniku.

Uszka z pieczarkami

400 g pieczarek

1 cebula

olej do smażenia

sól i pieprz do smaku

500 g mąki pszennej

250 ml wody

1 jajko

2 łyżki oliwy

Pieczarki umyj, pokrój w drobną kostkę. Cebulę też posiekaj drobno. Na oleju podsmaż, doprawiając solą i pieprzem, co jakiś czas mieszając. Podgrzej wodę, aby była ciepła, ale nie gorąca. Mąkę pszenną przesiej do miski. Zostaw kilka łyżek do podsypania. Dodaj jajko i oliwę. Zacznij robić ciasto, dolewając partiami wodę. Podsypując mąką, wyrabiaj na jednolitą konsystencję. Gotowe ciasto przykryj ściereczką i odstaw na 30 minut. Po tym czasie podziel na dwie części. Każdą z nich rozwałkuj cienko i wykrawaj foremką krążki o średnicy 3-4 cm. Na środek nałóż farsz. Zlep brzegi jak na pierogi, a potem mocno końcówki, tworząc kształt uszka. Gotowe uszka z pieczarkami włóż do garnka z osoloną wodą. Delikatnie zamieszaj. Gotuj 3 minuty od momentu wypłynięcia.