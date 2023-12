Rodzaje maku

Mak to roślina, którą znajdziemy na łąkach i polach. Możemy wyróżnić cztery rodzaje maku: mak niebieski, mak biały, mak lekarski i mak polny. To właśnie niebieski mak jest składnikiem wielu potraw. Biały mak znamy jest jako nadzienie poznańskich rogali marcińskich, natomiast mak lekarski wykorzystywany jest do produkcji opium, czyli silnego narkotycznego leku. W medycynie ludowej zastosowanie znalazł mak polny.

Mak niebieski i biały. Wartości odżywcze

Reklama

Mak niebieski i biały zawiera 25 proc. wielonasyconych kwasów tłuszczowych. Dodatkowo są one bogactwem witamin rozpuszczalnych w tłuszczach - A, D i E. 100 gramów maku dostarcza naszemu organizmowi minerałów, takich jak żelazo, miedź, mangan, magnez, cynk, fosfor, selen, potas i chrom. Jedna łyżeczka maku zawiera tyle samo wapnia, co poł szklanki mleka oraz tyle samo żelaza, co 100 gramów buraków. Mak jest również świetnym źródłem błonnika pokarmowego.

Reklama

Reklama

Mak. Działanie prozdrowotne

Dzięki temu, że mak zawiera wielonasycone kwasy tłuszczowe i fitosterole, pomaga obniżyć poziom cholesterolu. Błonnik dodatkowo wiąże cholesterol i ogranicza jego przenikanie do krwi, co w efekcie ma działanie przeciwmiażdżycowe. Witaminy i minerały zawarte w maku wpływają korzystnie na pracę kości, mięśni, układu nerwowego i metabolizmu.

Mak polny znalazł zastosowanie w ziołolecznictwie. Wykazuje on działanie wykrztuśne, przeciwzapalne, wspomaga pracę układu pokarmowego i przyspiesza gojenie ran. Dzięki właściwościom nawilżającym i łagodzącym mak polny jest też składnikiem kosmetyków do ciała i włosów. Śladowe ilości alkaloidów powodują, że może mieć też działanie uspokajające, relaksujące i ułatwiające zasypianie.

Mak. Czy działa jak narkotyk?

Mak od wieków był wykorzystywany do wywoływania otępienia i senności. Nasi przodkowie używali go, aby usypiać dzieci, a także jako środek przeciwbólowy i uspokajający.Do produkcji leków narkotycznych wykorzystuje się opium, które jest wysuszonym sokiem mlecznym z makówki maku lekarskiego. Należy jednak pamiętać, że niebieski mak, który jest powszechnie stosowany w kuchni nie jest niebezpieczny dla zdrowia. Nasiona maku nie zawierają substancji narkotycznych w takiej ilości jak sok mleczny.

Kto nie powinien jeść maku?

Jeśli przyjmujemy leki nasercowe, powinniśmy zachować szczególną ostrożność, kiedy chcemy zjeść potrawę z makiem, ponieważ mogą wystąpić niepożądane interakcje. Mak jest dość ciężkostrawny, dlatego nie jest zalecany osobom cierpiącym na choroby układu pokarmowego. Cukrzycy również powinni na niego uważać, bo, mimo że sam mak ma niski indeks glikemiczny, to najczęściej większość potraw z nim jest pełna słodkich dodatków.