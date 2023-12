Aromatyczny, korzenny, pyszny - długo można wymieniać zalety piernika. Jednak przed jego pieczeniem często mamy jedną obawę. Co zrobić, żeby nie był zbyt suchy? Jednym ze składników, który ma temu zapobiegać, jest piwo.

Jasne czy ciemne piwo do piernika?

Piwo naturalnie spulchnia ciasto piernikowe i dodaje mu wilgoci. Podczas pieczenia alkohol się ulatnia, a pozostaje ciekawy aromat i posmak. Jakie piwo wybrać? W oryginalnej recepturze na piernik z piwem, pochodzącej ponoć z lat 60. minionego stulecia, jest mowa o piwie słodowym. - Ten trudno dostępny trunek z powodzeniem można zastąpić piwem ciemnym, przy czym proponuję sięgnąć po któreś z tzw. piw damskich, bowiem tradycyjny porter może okazać się zbyt gorzki- przekonuje Ewa Wachowicz. Ciemne piwo polecane jest najczęściej, bo ma mocniejszy smak. Dodatkowo ciemne piwo powoduje, że wypiek ma intensywny kolor. Jasne piwo, choć łagodniejsze, też nie jest pozbawione wyrazu i podkręci smak piernika. Takie piwo do piernika wykorzystuje Jakub Kuroń.

Do piernika na piwie warto dorzucić wszystkie ulubione bakalie. Można go przygotować niemal w ostatniej chwili, przepis jest bardzo prosty. Będzie puszysty, miękki i aromatyczny!

Piernik z piwem według Jakuba Kuronia

500 g mąki (ok. 3 szklanki)

250 g masła

po 250 g cukru i miodu

250 ml jasnego piwa

4 jajka

1 łyżeczka sody

1 łyżka przyprawy do pierników

Utrzyj masło z cukrem i żółtkami na puszysta masę. Potem dodawaj stopniowo miód, piwo i mąkę, przesianą i wymieszaną z sodą i przyprawami. Na koniec ubij białka na sztywna pianę i dodaj delikatnie mieszając do przygotowanego ciasta. Formę natłuść i posyp tartą bułką, przełóż ciasto. Piecz je w piekarniku nagrzanym do temperatury 180 stopni C przez 40–50 minut. Piernik możesz posypać cukrem pudrem lub udekorować lukrem.

Piernik z piwem według Ewy Wachowicz

150 g masła

350 g cukru trzcinowego

6 jajek

750 g mąki

1 łyżeczka sody oczyszczonej

1 opakowanie przyprawy do piernika

1 szklanka ciemnego piwa

350 g miodu

po garści rodzynek, żurawiny, suszonych moreli, suszonych śliwek, migdałów, orzechów włoskich

szczypta soli

Masło utrzyj z cukrem. Dodaj żółtka, po jednym. Dokładnie zmiksuj. Naprzemiennie dodawaj pozostałe składniki - przesianą mąkę, sodę, przyprawę do piernika, piwo oraz rozpuszczony i wystudzony miód. Dorzuć posiekane bakalie i wymieszaj. Białka ubij ze szczyptą soli, delikatnie połącz z resztą ciasta. Ciasto przełóż do 2 foremek keksowych (wysmarowanych masłem i wysypanych bułką tartą). Piecz przez 1 godzinę i 15 minut w temp. 180 st. C. Piernik udekoruj lukrem, zrobionym z cukru pudru i soku z cytryny.