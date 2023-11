Najpopularniejsze wigilijne zupy to właśnie grzybowa i barszcz czerwony. Spotykane są na stołach świątecznych w całej Polsce. Jednak uważa się, że barszcz ma silniejszą pozycję na Mazowszu, a zupa w Małopolsce. Jeśli na twoim stole króluje właśnie grzybowa, pewnie zainteresuje cię cena za porcję, jaką proponuje Magda Gessler. To 28 zł. Dla jednych to mało, dla innych dużo. Na pewno drogim składnikiem są tutaj grzyby suszone, a do zupy powinny być jak najlepsze - podgrzybki i prawdziwki.

Jak zrobić najlepszą zupę grzybową?

Ważny jest esencjonalny wywar, do warzyw warto dodać cebulę i kapustę. Grzyby suszone trzeba wcześniej wymoczyć i umyć, ale nie przemoczyć, bo stracą aromat. Grzyby mają na tyle intensywny smak, że zupa nie wymaga wielu przypraw – sól i pieprz wystarczą. Opcjonalnie można dodać listek laurowy. Najczęściej zupę zabiela się śmietanką, ale nie jest to konieczne. Podaje się ją z drobno pokrojonym koperkiem lub natką pietruszki. Do grzybowej pasuje makaron i tak jest serwowana u Magdy Gessler. Łazanki to kwadratowy makaron. Można ją też podać z grzankami. Gdy zupę zmiksuje się na krem, smakuje z pierogami.

Grzybowa według Magdy Gessler

40 dag suszonych grzybów

1 seler

2 pory

3 marchewki

1/4 kapusty

1 pietruszka

1 duża cebula

2 łyżki masła

1,5 l wywaru warzywnego

sól, pieprz

1/2 pęczka świeżego kopru do posypania

szklanka śmietanki

grzanki (opcjonalnie)

Zacznij od namoczenia grzybów, zalej je niewielką ilością wody i odstaw na całą noc. Rano wyjmij grzyby z wody, ale samej wody nie wylewaj. Pokrój grzyby w paseczki. Warzywa obierz, zetrzyj na tarce. Pora nie ścieraj, a pokrój w paseczki. Cebulę posiekaj drobno i wrzuć do garnka do gotowania zupy. Zeszklij ją na maśle. Gdy cebula będzie miękka i przejrzysta, dorzuć do garnka grzyby i starte warzywa. Całość 2 razy zamieszaj, a potem zalej gorącym wywarem i dodaj wodę z moczenia grzybów. Gotuj razem, aż wszystkie, składniki będą miękkie, a smaki się połączą, czyli przez ok. 45 minut na małym ogniu.Dopraw przyprawami. Zmiksuj zupę na gładki krem i zabiel śmietaną. Posyp zupę koperkiem. Zupę grzybową możesz podawać z grzankami.