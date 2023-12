Keks to na pewno najłatwiejsze do zrobienia świąteczne ciasto. W dodatku można go przygotować nawet na kilka dni przed świętami, bo długo zachowuje świeżość. Jest całkiem smaczny nawet tydzień po upieczeniu. Ewa Wachowicz wie, co dodać do ciasta, by keks zachował piękny aromat i szybko się nie wysuszał.

Co musi znaleźć się w keksie według Ewy Wachowicz?

Keks według cukiernika to biszkopt tłuszczowy z dużą ilością bakalii. Tradycyjnie piecze się go w podłużnej foremce, którą nawet właśnie od tego ciasta często nazywa się "keksówką". Wpływ na smak tego ciasta mają bakalie. Tutaj pole do popisu mamy duże. Na pewno nie może zabraknąć w nim orzechów. Pasują włoskie, laskowe, pekany, pistacje czy migdały, ale ważne jest by je drobno pokroić. W podobny sposób przygotowuje się suszone owoce, np. morele, śliwki czy żurawinę. Do tego skórka pomarańczowa i cytrynowa. Klasycznym dodatkiem do keksu są też rodzynki. Generalnie bakalii nie powinno być mało.

Aby nie opadły na dno ciasta, dobrze jest je obtoczyć w mące, np. ziemniaczanej. To nie jedyny trik Ewy Wachowicz na keks. Do ciasta dodaje rodzynki nasączane w rumie. Ten alkohol sprawia, że keks długo zachowuje wilgoć.

Przepis na keks według Ewy Wachowicz

Składniki:

kostka masła

300 g mąki

2 łyżeczki proszku do pieczenia

200 g cukru

5 jajek

szczypta soli

łyżka cukru waniliowego

skórka otarta z cytryny

400 g bakalii (Ewa Wachowicz dodaje rodzynki, orzechy włoskie, owoce suszone, kandyzowaną skórkę pomarańczy)

2 łyżki ciemnego rumu

Sposób przyrządzenia:

Masło utrzyj z cukrem i cukrem waniliowym, dodaj jajka, sól i skórkę z cytryny. Mąkę przesiej z proszkiem do pieczenia i dodawaj stopniowo do masy jajecznej - cały czas ucierając. Rodzynki namocz w 1/3 szklanki gorącej wody, dodaj rum. Pozostałe bakalie (np. orzechy włoskie, skórka pomarańczowa, owoce kandyzowane lub suszone) posiekaj, dodaj odsączone rodzynki. Obtocz je w mące i dodaj do ciasta. Wymieszaj całość, przełóż do formy keksowej (10 na 25 cm, wyłożona papierem do pieczenia lub wysmarowana masłem i wysypana bułką tartą). Piecz w rozgrzanym piekarniku przez godzinę i 10 minut bez termoobiegu, z termoobiegiem ok. godziny. Keks warto udekorować lukrem i posypać skórką pomarańczową.