Właściwości zakwasu z buraków

Zakwas z buraków ma właściwości oczyszczające i wzmacniające krew, dlatego wspomoże leczenie anemii. Zawarte w nim probiotyki pomogą odbudować mikroflorę jelitową po antybiotykoterapii. Ponadto, zakwas buraczany obniża poziom cholesterolu i reguluje ciśnienie krwi. Polecany jest dla pacjentów z chorobami nerek i wątroby. Ma właściwości wpływające na kondycję naszej skóry, włosów i paznokci. Działanie antyoksydacyjne zakwasu znalazło szczególne zastosowanie jako wsparcie dla organizmu podczas chemioterapii.

Składniki na zakwas z buraków

Reklama

Do przygotowania zakwasu z buraków potrzeba:

Reklama

około 4 średniej wielkości buraków

2 litry przegotowanej i wystudzonej wody

około 3 ząbków czosnku

1 łyżkę soli

kilka ziaren czarnego pieprzu

opcjonalnie 1 łyżkę cukru – dla przyspieszenia procesu fermentacji.

Jak zrobić zakwas z buraków? Przepis

Przygotowanie zakwasu zaczynamy od obrania i umycia buraków. Następnie należy buraki pokroić w grube plasterki albo w kostkę. Kolejnym krokiem jest wybranie odpowiedniego słoika o pojemności około 3 litrów oraz dokładne umycie i wyparzenie naczynia.

Do słoika wkładamy pokrojone buraki, dodajemy przeciśnięty przez praskę czosnek, sól, pieprz i opcjonalnie cukier. Według własnych preferencji smakowych możemy dodać także inne przyprawy, jak na przykład ziele angielskie, liście laurowe, korzeń chrzanu, imbir i koperek. Całość zalewamy wodą i zwracamy uwagę na to, by zostawić trochę miejsca na górze słoika, ponieważ zakwas w czasie fermentacji może się pienić.

Słoik zakręcamy i zostawiamy w temperaturze pokojowej na około tydzień, najlepiej w zaciemnionym miejscu. Po tym czasie zakwas powinien wydzielać kwaśny zapach i będzie to znak, że fermentacja przebiegła prawidłowo.

Reklama

Przechowywanie zakwasu

Kiedy zakwas będzie już gotowy, trzeba przecedzić go przez sitko do wyparzonych naczyń. Potem zakwas najlepiej przechowywać w lodówce. Zimna temperatura spowolni dalszy proces fermentacji oraz nie pojawi się na nim pleśń. W ten sposób można przechowywać zakwas przez kilka tygodni.

Jak spożywać zakwas z buraków?

Gotowy zakwas możemy pić bezpośrednio po fermentacji albo dodawać go do zup. Jeśli chcemy zachować zdrowotne właściwości zakwasu, to należy pić go na zimno.

Zakwas buraczany może być też składnikiem tradycyjnego barszczu czerwonego przygotowywanego na wigilię. Smak zakwasu łączy w sobie połączenie słodyczy i kwaskowatości, a także ziemisty aromat buraków. Zakwas może różnić się w zależności od tego, jakich przypraw użyjemy podczas przygotowania.