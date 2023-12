Już umawiasz się ze znajomymi na przedświąteczne spotkania? Te śledzie sprawdzą się idealnie jako jedno z głównych dań, czy przystawka.

Śledzie korzenne, bo o nich mowa, dobrze jest przygotować kilka dni wcześniej. Potrzebują leżakowania w lodówce, by przeszły aromatami wszystkich przypraw. Najlepiej jest podać je na małych kromkach ciemnego pieczywa. Dzięki przyprawom korzennym mają niepowtarzalny smak i aromat.

Jakie przyprawy dodać do korzennych śledzi?

Przyprawy korzenne wyróżniają się intensywnym zapachem. Mają one duży wpływ na smak świątecznych potraw. Są niezbędne do pierników, a w mniejszej ilości dodajemy je do kawy, herbaty w wydaniu zimowym, grzańca a także pieczeni.

Najbardziej znane przyprawy korzenne to: cynamon, goździki, anyż, gałka muszkatołowa, kardamon, imbir, ziele angielskie. Wszystkie je znajdziemy również w przepisie na śledzie korzenne. Można je w tym wypadku dowolnie dawkować.

Przepis na śledzie korzenne

Składniki:

6 filetów śledziowych

2 łyżki musztardy

łyżka sosu sojowego

łyżeczka miodu

szklanka oleju rzepakowego lub lnianego

cebula

1½ łyżki startego świeżego imbiru

2 liście laurowe

½ łyżeczki cukru

gwiazdka anyżu

¼ łyżeczki ziaren pieprzu

6 ziaren ziela angielskiego

4 goździki

2 ziarna jałowca

łyżeczka mielonego cynamonu

po szczypcie mielonego kardamonu, gałki muszkatołowej, kolendry i kminu rzymskiego

Sposób przygotowania:

Wypłucz śledzie z nadmiaru soli. Pokrój na małe kawałki. Z musztardy, sosu sojowego, miodu i 3 łyżek oleju przygotuj zalewę. Dodaj ją do śledzi i wymieszaj. W moździerzu utłucz – czarny pieprz, ziele angielskie, goździki i jałowiec i anyż. Podgrzej je na suchej patelni, a potem dodaj suchej listek, cynamon, kolendrę, kardamon i kmin rzymski. Mieszając podsmażać wszystko przez kilkanaście sekund, aż przyprawy uwolnią swoje aromaty, ale nie przypalą się. Gdy przestygną wymieszaj je z pozostałym olejem i wymieszaj. Dodaj świeży imbir. Cebulę obierz i pokrój na cienkie plasterki. W słoiku układaj warstwami śledzie, przekładając je cebulą i marynatą korzenną. Zamknij słoik i odstaw na godzinę, a potem wstaw do lodówki, do zamarynowania na 1-2 dni.