Z wyprzedzeniem, bo najlepiej jeszcze w listopadzie, trzeba przygotować ciasto na piernik długodojrzewający. Po wyrobieniu przechowuje się je w lodówce, gdzie kruszeje i przechodzi korzennymi aromatami. Jednak inne rodzaje pierniczków można piec właśnie teraz. W ich przypadku bardzo ważne jest odpowiednie przechowywanie, by na święta były mięciutkie.

Pierniczki z Norymbergi i nie tylko

Gdy zamierzasz piec pierniczki w najbliższym czasie, jest wiele przepisów "błyskawicznych". Są tak zmodyfikowane, że ciastka kruszeją szybko. Często wśród nich wymieniane są pierniczki norymberskie. Rzeczywiście są one mięciutkie i pulchne już następnego dnia. Jednak ten tradycyjny przysmak z Niemiec jest bardzo pracochłonny. Ciasto przygotowuje się ze zmielonych bakali i znikomej ilości mąki, piecze się je na opłatkach. Na pewno warto spróbować, takie pierniczki dostaniemy w dyskontach. Jednak do przygotowania w domu lepiej wybrać prostszy przepis.

Czekają na święta

Pierniczki po upieczeniu przechowuj w zamykanych pojemnikach, metalowych puszkach lub słojach. Tam najlepiej kruszeją. Ten proces da się jeszcze przyspieszyć, wystarczy dołożyć do nich pokrojone na kawałki jabłko. Najlepiej sprawdzą się cienkie plastry, które codziennie wymieniaj. Wtedy ciastka nie popsują się. Pierniki będą pochłaniały wilgoć z owoców i szybciej zmiękną. Zamiast jabłka można wykorzystać grubsze plastry pomarańczy. Wtedy ciastka dodatkowo zyskają cytrusowy aromat. W każdym razie nie zostawiaj ich na talerzu, choć są piękną ozdobą stołu. Pierniczki, gdy nie są przechowywane w zamykanych pojemnikach, twardnieją. I wtedy nadają się na ozdoby choinkowe.

Pierniczki od razu miękkie

pół kg mąki

20 dag miodu

1 czubata łyżeczka sody oczyszczonej

połowa kostki masła

3 jajka

przyprawa do pierników do smaku

Rozpuść w garnku miód z masłem i przyprawą do pierników, masę wystudź. Jajka dodajemy do mąki wymieszanej z sodą, wymieszaj i dodaj rozpuszczone masło z miodem. Zagnieć ciasto, ok. pół godziny schładzaj je w lodówce. Stolnicę posyp mąką i wałkuj ciasto na grubość ok. 1 cm. Wykrawaj pierniki. Piecz je ok. 15 min. w 180 stopniach C.