Jajka na śniadanie to zawsze dobry pomysł. Obawiasz się, że jajek będzie w diecie za dużo? W tygodniu można ich zjeść dziesięć. Są źródłem łatwo przyswajalnego białka, zawierają witaminy, beta karoten i luteinę, które wspierają układ odpornościowy.

Reklama

Do szakszuki najlepiej użyć dużych jajek "zerówek” maksymalnie świeżych. W szakszuce połączone są one z pomidorami, co ma kolejne zalety. Te warzywa są bogata w likopen, który działa przeciwzapalne i antybakteryjne. Szakszukę więc warto przygotować sobie w zimny poranek. Często jest ona porównywana do jajecznicy. Jednak w tej potrawie jajka są duszone, a nie smażone. To sprawi, że będzie bardziej lekkostrawna.

Ważne dodatki

Reklama

Przepis na szakszukę jest prosty. Na patelni rozgrzej oliwę, przesmaż paprykę, cebulę i czosnek. Teraz czas na ważny składnik szakszuki, czyli pomidory. O tej porze roku można wykorzystywać te z puszki, dodać do nich koncentrat pomidorowy i kilka pomidorków koktajlowych. Wtedy sos jest bardziej aromatyczny, trzeba dusić go ok. 15 minut. Następnie, odgarnąwszy sos, wbij jajka. Podgrzewaj na małym ogniu przez kilka minut, aż białka się zetną.

Michel Moran na koniec dodaje jeszcze cienkie plasterki fety oraz czarne oliwki, które wzbogacają smak tego dania. Jak doprawia szakszukę? Kucharz uważa, że ta potrawa pochodząca z kuchni bliskowschodniej musi mieć zdecydowany charakter: sól, pieprz, papryka wędzona i kmin rzymski są niezbędne. A na koniec całe danie posypuje czarnuszką.

Przepis na szakszukę

pomidory z puszki lub 2 gałązki koktajlowych

2 jajka

czerwona papryka

czerwona cebula

10 czarnych oliwek

30 g fety

3 łyżki oliwy

ząbek czosnku

sól, pieprz, kumin, wędzona i słodka papryka, czarnuszka do smaku

kilka gałązek natki pietruszki

Cebulę i paprykę posiekaj na cienkie plasterki. Na patelni rozgrzej olej, przesmaż te warzywa. Następnie dodaj pomidory i drobno pokrojony czosnek. Dopraw do smaku przyprawami (użyj wszystkich oprócz czarnuszki). Wbij jajka, duś na małym ogniu przez kilka minut, aż zetną się białka. Na koniec dodaj plasterki fety i posyp całość drobno pokrojoną natką pietruszki oraz czarnuszką.