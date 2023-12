Jogurt grecki wyróżnia przede wszystkim konsystencja, jest znacznie gęstszy od jogurtu naturalnego. Po drugie, jest odcedzany z serwatki, dlatego ma większą zawartość białka, tłuszczu i kalorii. W procesie produkcji jogurt grecki przechodzi o jeden etap fermentacji oraz filtracji więcej niż zwykły jogurt, dlatego jest bardziej kremowy. Do jego wytworzenia potrzeba więcej mleka, zawiera za to mniej wody, ale więcej składników odżywczych. Dlaczego warto jeść go właśnie na śniadanie? Jedząc jogurt grecki rano dostarczamy sobie porcję białka na samym początku dnia, co pomaga utrzymać odpowiedni poziom cukru we krwi. Białko usprawnia metabolizm, co ułatwia odchudzanie.

Same korzyści

Sporo ostatnio mówi się o śniadaniach białkowych. Ich ważną zaletą jest to, że są sycące. Białko składa się z aminokwasów, m.in. z fenyloalaniny, która powoduje wzrost poziomu hormonu jelitowego. Odpowiada on za wysyłanie do mózgu sygnału o tym, że trzeba skończyć posiłek, bo jesteśmy najedzeni. Białko nie tylko zwiększa poczucie sytości, ale też wspomaga utratę wagi. Według badań, śniadania bogate w białko na tyle zmniejszają głód, że w ciągu dnia kolejne posiłki są mniej kaloryczne (mogą mieć mniej o ok. 150 kcal). Naukowcy stwierdzili też, że śniadania wysokobiałkowe pomagają przede wszystkim w pozbyciu się tkanki tłuszczowej na brzuchu. Białko jest również ważne dla wzmocnienia mięśni, kości, skóry, włosów i paznokci. Jogurt grecki jest szczególnie ważny w diecie osób aktywnych fizycznie, białko przyspiesza regeneracje mięśni po wysiłku.

Ma wpływ na odporność

Jogurt grecki ma wpływ na rozwój prawidłowej mikroflory jelitowej, a to dzięki niej układ pokarmowy i odpornościowy funkcjonuje prawidłowo. Zawiera probiotyki, czyli żywe kultury bakterii, które kolonizują jelita i hamują rozwój patogenów. Są to te same szczepy bakterii, co w kiszonych warzywach. Pomagają w trawieniu, zapobiegają biegunce i zaparciom. Od rana zły nastrój? Bakterie kwasu mlekowego zawarte w jogurcie greckim sprzyjają wytwarzaniu serotoniny, czyli można liczyć na poprawę humoru po takim śniadaniu.Jogurt grecki to także źródło wapnia, fosforu, selenu i potasu. Wapń i fosfor są ważne dla zdrowia kości i zębów. Selen i potas mają działanie antyoksydacyjne, chronią komórki przed uszkodzeniem przez wolne rodniki. Selen jest niezbędny dla prawidłowej pracy tarczycy, a potas reguluje ciśnienie krwi i równowagę płynów w organizmie.

Co z tłuszczem?

Zawartość tłuszczu w jogurcie greckim jest o ok.10 proc. większa niż w naturalnym. Jeśli ograniczasz tłuszcz w diecie, dostępne są jogurty greckie z jego obniżona zawartością. Na twój wybór może mieć wpływ też smak. Grecki jogurt jest znacznie bardziej kremowy oraz delikatniejszy w smaku, klasyczny jest bardziej kwaśny i dość rzadki. Nie różni ich ilość witamin z grupy B oraz wapnia. Za to ilość białka jest większa.