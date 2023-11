Placki twarogowe to dobra alternatywa dla racuchów czy placków z jabłkami. Syrniki, czyli placki na bazie sera są bardzo popularne u naszych wschodnich sąsiadów. Ich zalety? Delikatne, puszyste i szybkie do zrobienia. Tradycyjna receptura zakłada jak najmniej dodatków do sera, ale pojawiają się też bardziej rozbudowane przepisy.

Reklama

Placki twarogowe świetnie smakują z konfiturami, świeżymi owocami, ale i w klasycznym wydaniu z cukrem pudrem lub oprószone cynamonem. Idealne dodatki to również jogurt i miód.

Sekret ciasta na placki twarogowe

Reklama

Ciasto na placki wyjdzie najlepsze z sera twarogowego półtłustego - w kostce lub z wiaderka, już zmielonego. Do niego dodaje się mąkę pszenną (można też użyć kaszy manny), żółtka oraz ubite na sztywno białka. To właśnie ten ostatni składnik ma wpływ na puszystość placków.

Proszek do pieczenia czy soda są całkowicie zbędne. Ciasto można posłodzić cukrem waniliowym do smaku. Jeśli unikasz cukru, sprawdzi się też rozgnieciony lub zmiksowany banan. Przygotowanie placków zajmuje kilkanaście minut. Zacznij od rozgniecenia twarogu z żółtkami, cukrem, waniliowym (lub bananem), dodaj mąkę lub kaszę.

Na koniec do do masy twarogowej dodaj ubite białka, delikatnie wymieszaj. Formuj niewielkie placki. Wystarczą po dwie łyżki ciasta. Smaż je na rozgrzanej, ale suchej patelni, bez tłuszczu, po kilka minut z każdej strony. Pamiętaj, że dość łatwo się rozpadają, więc trzeba uważać przy przekręcaniu ich na drugą stronę.

Składniki na placki twarogowe

Reklama

250 g twarogu3 jajka cukier waniliowy do smakucukier puder do smaku3 czubate łyżki mąki