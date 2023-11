Ciasto na pierogi to tylko trzy podstawowe składniki: mąka, gorąca woda, szczypta soli. Trzeba wyrobić je tak, by było miękkie i plastyczne. Nie powinno się ono kleić do rąk. Przed robieniem pierogów powinno odpocząć 15—30 minut pod przykryciem. Do ciasta można też dodawać jajka lub tłuszcz – olej lub masło. Jednak wielu znanych kucharzy zachwala ciasto właśnie w tej podstawowej wersji, wśród nich jest Magda Gessler.

Restauratorka podkreśla też, że bardzo ważne jest zaparzenie mąki, trzeba użyć gorącej wody. Wtedy ciasto jest miękkie, wręcz rozpływa się w ustach. Dla ciasta pierogowego istotny jest też wspominany już "odpoczynek". W tym czasie nabierze wilgoci, stanie się bardziej elastyczne i łatwiej je będzie rozwałkować. Nie warto się śpieszyć przy robieniu pierogów!

Jak lepić i gotować pierogi?

Pierogi mogą być malutkie lub trochę większe, ale zawsze powinny być idealnie zlepione. Gdy chcesz mieć pierogi z gładkim brzegiem, wystarczy dokładnie zlepić je na krawędzi. Można potem odcisnąć na nich wzór za pomocą widelca. Więcej wprawy wymaga tzw. falbanka, którą przygotowujemy po zlepieniu na gładko pierogów. W sklepach dostaniemy też specjalne foremki, które ułatwiają ten proces. Do gotowania pierogów najlepszy jest duży, szeroki garnek. Wrzucaj je do osolonego wrzątku i od razu lekko mieszamy, co powinno zapobiec przyklejeniu się pierogów do dna. Jak długo? Zasada jest prosta. Czas odliczaj od momentu wypłynięcia pierogów na powierzchnię wody i gotuj 3-5 minut (dłużej gotują się pierogi mrożone). Wyławiamy je łyżką cedzakową.

Przepis na pierogi Magdy Gessler

Na ciasto:

pół kilograma mąki pszennej

pół szklanki gorącej wody

łyżeczka soli - drobnej

Przesiej mąkę, posyp solą i wymieszaj. Następnie wlewaj pomału wodę i wyrabiaj elastyczne ciasto. Odłóż ciasto na około pół godziny. Potem podziel je na części. Rozwałkowuj bardzo cienko, wykrawaj szklanką kółka, nadziewaj farszem i zlepiaj. Gotuj je w osolonym wrzątku, ok. 5 minut od wypłynięcia.