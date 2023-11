Krokiety, czyli farsz mięsny lub warzywny zawinięty w naleśniki. Powinny być dobrze wysmażone na tłuszczu, by były chrupiące. Krokiety z kapustą i leśnymi grzybami lub pieczarkami to świetny dodatek do wigilijnego barszczu. Nadzienie jest bardzo ważne, ale pierwszy krok podczas przygotowywania krokietów to ciasto na naleśniki. Nie mogą się rozpadać, by farsz z nich nie wypadał. Dlatego trzeba przygotować elastyczne naleśniki, które nie będą rwać się podczas zwijania. Jak zrobić idealne ciasto na naleśniki, by placki nie były suche i nie pękały?

Reklama

Idealne ciasto na naleśniki

Naleśniki, które są suche i pękają podczas zawijania, mogą mocno zdenerwować podczas przygotowywania krokietów. Dlatego, jeśli nie jesteś mistrzynią w smażeniu naleśników, warto do świat jeszcze potrenować. Perfekcyjne placki powinny być cienkie, a zarazem sprężyste. Trzeba unikać mocnego spieczenia na patelni, bo naleśniki będą się kruszyć. Jednak zaczynasz od tego, by przygotować ciasto o odpowiedniej konsystencji. Nie może być zbyt gęste, powinno przypominać śmietankę 30%. Sprężystość ciasta zależy od jajek. Ważne jest, by je dobrze roztrzepać. Najlepiej najpierw ubij jajka, a potem dodaj mąkę, wodę i mleko. Ciasto dobrze wymieszaj, by nie było w nim żadnych grudek. Po przygotowaniu, odstaw je na pół godziny. Nawet jeśli dodasz odrobinę oleju czy rozpuszczonego masła do ciasta, nie zapomnij też o tym na patelni. Wystarczy wtedy odrobina, a będą bardziej chrupiące. Nie smaż też naleśników na największym palniku. Na początku trzeba dobrze rozgrzać patelnię, ale potem można zmniejszyć płomień. Lepiej smażyć naleśniki chwilę dłużej, będą bardziej elastyczne i na pewno się nie przypalą.

Reklama

Przepis na naleśniki do krokietów

250 mąki tortowej

2 jajka

500 ml mleka lub mieszanki mleka i wody

2 łyżki oleju, najlepiej rzepakowego

szczypta soli

Wszystkie składniki dokładnie zmiksować, odstawić na ok. pół godziny. Potem ponownie wymieszaj ciasto, smaż cienkie naleśniki na dobrze rozgrzanej patelni.

Wigilijny farsz

400 g grzybów leśnych (mogą być też pieczarki)

500 g kapusty kiszonej

duża cebula

olej

woda

liście laurowe, ziele angielskie

Na panierkę:

jajko

bułka tarta

Ugotuj kapustę z przyprawami. Jeżeli jest zbyt kwaśna, dokładnie ją opłucz. Później ugotuj. Grzyby starannie oczyść. Pokrój na mniejsze kawałki. Cebule obierz, posiekaj i usmaż na oleju. Dodaj grzyby. Kapustę odcedź i posiekaj na drobno. Połącz ze sobą wszystkie składniki na farsz i wymieszaj. Potem napełnij farszem przestudzone naleśniki. Zwinięte naleśniki na krokiety obtocz w panierce. Usmaż je na złoty kolor. Pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej temperatury, aby nie spalić ich podczas smażenia. Podawaj je na ciepło z barszczem czerwonym.