Najczęściej zimową herbatę przygotowujemy na bazie czarnej herbaty. Jest to dobry, ale nie jedyny pomysł. Tak też uważa Natalia Chmielewska, dietetyczka ekspertka sieci supermarketów POLOmarket. Podkreśla, że czarna herbata jest bogata w antyoksydanty, sprawdzi się jako poranny zastrzyk energii. Jej mocny, intensywny smak świetnie komponuje się z dodatkami jak cynamon, goździki czy imbir. Z kolei zielona herbata znana jest ze swoich właściwości antyoksydacyjnych i wspomagających metabolizm. Jest dużo lżejsza niż czarna, można ją także zaparzyć z ulubionymi rozgrzewającymi dodatkami. Bezkofeinowa alternatywa, czyli rooibos, to opcja bogata w witaminy i minerały. Jest idealna na wieczór, a z miodem i cytryną wspiera odporność.

Nie tylko imbir

Do naparów warto wykorzystywać gotowe mieszanki ziół. Sprawdzą się zwłaszcza te z dodatkiem imbiru, bo słynie on z właściwości rozgrzewających, poprawia trawienie i zmniejsza ryzyko infekcji. Do naparów też jak najczęściej wykorzystuj świeży korzeń imbiru. Można go zetrzeć lub pokroić i zaparzać z miodem i cytryną lub używać jako dodatku. Nie zapominaj też o mięcie, której smak kojarzy się z makiem. Działa chłodząco i orzeźwiająco, ale też rozluźniająco i uspakajająco. Po nerwowym dniu wieczorem dobrze też zaparzyć rumianek czy melisę z rozgrzewającymi dodatkami.

Chwila spokoju

Najbliższy weekend zapowiada się chłodny, na pewno przydadzą się więc przepisy na napoje rozgrzewające. Teraz organizm potrzebuje wsparcia w walce z chłodem i wilgotnym powietrzem. Warto jednak postawić na takie, które dodatkowo wzmacniają odporność. Natalia Chmielewska, dietetyczka, podzieliła się swoimi przepisami na idealne napoje na chłodne dni.

Przepis na herbatę cynamonową z jabłkiem

torebka czarnej herbaty

laska cynamonu

2-3 plasterki świeżego jabłka

suszona żurawina do smaku

łyżeczka miodu (opcjonalnie)

sok z malin do smaku

Zaparz herbatę z cynamonem. Pozostaw pod przykryciem na 5-7 minut, następnie dodaj miód do smaku oraz sok z malin. Jabłko umyj, pokrój w plasterki i dodaj do naparu. Na koniec wsyp niewielką garść suszonej żurawiny, która jest źródłem witaminy C, zapobiega infekcjom dróg moczowych oraz zapaleniom pęcherza moczowego.

Przepis na napar imbirowy z miodem i cytryną

2-3 cm świeżego korzenia imbiru

łyżeczka kurkumy mielonej

½ łyżeczki mielonych goździków lub kilka sztuk całych

łyżka miodu

sok z 1/4 cytryny

konfitura z pomarańczy (opcjonalnie)

Do małego garnka wlej wodę (2,5 szklanki) i doprowadź do wrzenia. Następnie dodaj do niej imbir i gotuj przez 5 minut. Po tym czasie wyłącz palnik, odczekaj ok. 8 minut i do lekko ostudzonego, ale wciąż ciepłego naparu, wlej sok z cytryny oraz miód. Dorzuć przyprawy – kurkumę i goździki, które działają przeciwzapalnie, przeciwwirusowo i przeciwbakteryjnie. No i najważniejsze, wzbogacają smak! Do naparu można dodać także łyżeczkę konfitury z pomarańczy, która zawiera witaminę C.