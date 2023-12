Dietetycy często podkreślają, że czerwone owoce należą do najzdrowszych i warto jeść je często. Zimą nie jest to jednak takie łatwe, ale mamy kilka możliwości. Przede wszystkim wciąż trwa sezon na świeżą żurawinę, można wykorzystać także owoce liofilizowane i mrożone. W każdej formie są idealne do zimowej herbaty. Wprawdzie do takiego napoju nie potrzebujemy ich dużo, ale nawet kilka sztuk już świetnie podkręca smak.

Pyszne i zdrowe

Czerwone owoce żurawiny kojarzymy przede wszystkim z właściwościami antybakteryjnymi, pomagają przy problemach z pęcherzem. Jednak na tym ich działanie się nie kończy. Żurawina to dobre źródło witamin, zwłaszcza A, C i z grupy B. Podnosi więc odporność organizmu, o tej porze roku warto ją mieć w swojej diecie. Co ważne, wysoka temperatura czy gotowanie nie ma wpływu na jej właściwości. W wyciskarce wolnoobrotowej można też wycisnąć sok z żurawiny, dodać imbir, cytrynę i świetny domowy specyfik gotowy. Maliny także działają antybakteryjnie i od dawna były wykorzystywane w medycynie ludowej do leczenia przeziębień, a nawet obniżenia gorączki. Maliny mającenne witaminy i minerały, jak witaminy C i E oraz z grupy B, kwas foliowy, potas, wapń. Do herbaty zimowej warto wykorzystywać maliny mrożone, nie tracą wtedy cennych właściwości. Gdy decydujemy się na sok malinowy, dobrze jest wczytać się w jego skład. Powinien zawierać jak najwięcej soku z zagęszczonych malin, a syrop glukozowo-fruktozowy czy konserwanty nie są pożądane. Sok malinowy ma właściwości rozgrzewające. Truskawki mają zaś sporo witaminy C, której teraz bardzo potrzebujemy. Polecamy je zwłaszcza w formie mrożonej i liofilizowane.

Przepisy na zimowe herbaty z czerwonymi owocami

Ze świeżą żurawiną

2 łyżki liściastej herbaty

garść owoców żurawiny

kilka plasterków imbiru

goździki, anyż, cynamon do smaku

kilka plasterków jabłka

syrop żurawinowy do smaku

Zaparz herbatę, odcedź fusy. Dodaj wszystkie dodatki i pogotuj jeszcze chwilę. Na koniec dopraw syropem.

Mocno malinowa

2 łyżki dobrej liściastej herbaty

pół szklanki mrożonych malin lub liofilizowanych

po kilka plasterków pomarańczy i cytryny

laska cynamonu

szczypta kurkumy i imbiru

sok malinowy do smaku

Zaparz herbatę razem z cynamonem, odcedź fusy. Dodaj wszystkie dodatki i pogotuj jeszcze chwilę. Na koniec dopraw syropem.

Truskawkowa z cytrusowym posmakiem

2 łyżki dobrej liściastej herbaty

pół szklanki mrożonych/liofilizowanych truskawek

kilka plasterków limonki

kilka plasterków suszonego jabłka

cynamon, anyż, kardamon do smaku

Zaparz herbatę z przyprawami, odcedź fusy. Dodaj wszystkie dodatki i pogotuj jeszcze chwilę. Na koniec możesz ją dosłodzić do smaku.