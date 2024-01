W kuchni "Dzień dobry TVN" Bartek Boratyn zdradził, jakie są ulubione desery gwiazd. Zaczął od Beaty Kozidrak i tortu czekoladowego. Podobno artystka tak go lubi, że czasami je nawet w busie w drodze na koncerty. Można go przygotować w domu i zjeść w znacznie lepszych warunkach, np. na karnawałowym spotkaniu z przyjaciółmi.

Smakowite połączenie

Czekolada i owoce to zawsze wróży dobrze. Ale trzeba przyznać, że kompozycja ze słodkiej czekolady i dość cierpkich wiśni jest zawsze udana. Wiśnie w czekoladzie na raz? To jedne z najpopularniejszych pralin. To połączenie uchodzi też za klasyczne w cukiernictwie. Od XIX wieku popularny jest tort, którego recepturę opracowali węgierscy cukiernicy. Zajadali się nim królowie. Tort węgierski to czekoladowy biszkopt przełożony kremem czekoladowym i oczywiście warstwą wiśni.

Z dodatkiem bitej śmietany

Bez wiśni nie może obyć się też tort szwarcwaldzki, który uchodzi za najbardziej znany deser niemiecki. Podawany był w znanych przedwojennych kawiarniach w Warszawie. To z kolei czekoladowy biszkopt przekładany bitą śmietaną i wiśniami, też fantastyczne połączenie. Stało się inspiracją dla wielu wypieków, m.in. popularnego tortu czarny las.

Delikatne wiśnie

Masz ochotę na deser z wiśniami? Wcale nie trzeba czekać na świeże owoce, bo świetnie nadają się te mrożone. Barek Boratyn podpowiedział, jak je przygotować. Cukiernik uważa, że do tortu czekoladowego warto użyć dwóch rodzajów wiśni. Pierwszy to frużelina. Przygotowuje się ją gotując wiśnie z dodatkiem mąki. Z reguły stosujemy do tego mąkę ziemniaczaną, ale Bartek Boratyn proponuje, by użyć mąki kukurydzianej - wiśnie będą znacznie delikatniejsze. Drugi rodzaj wiśni to te przesmażone w całości, np. z dobrej konfitury.

Tort czekoladowy z wiśniami

Składniki na biszkopt:

6 jajek

150 g cukru

1łyżeczkaekstraktu z wanilii

200 g mąki

40 g kakao

1łyżeczkaproszku do pieczenia

110 g rozpuszczonego masła

Składniki na frużelinę:

450 gmrożonych wiśni

200gcukru

1,5łyżki mąki kukurydzianej

50mlwody

sok z połowy cytryny

Składniki na krem:

200 g masła

80 cukru pudru

2 tabliczki gorzkiej czekolady

330 g śmietanki kremówki

Dodatkowo:

konfitura z wiśni z całymi owocami

kawa do nasączania

Sposób przygotowania:

Jajka rozdziel na białka i żółtka. Te pierwsze zmiksuj z cukrem i wanilią na gęstą masę. Dodaj żółtka i delikatnie wymieszaj. Mąkę przesiej przez sitko razem z proszkiem do pieczenia i kakao. Do masy jajecznej dodawaj porcjami mąkę na zmianę z masłem i miksuj na niskich obrotach. Przelej ciasto do formy, piecz ok. 40-45 minut. Po wystudzeniu przekrój biszkopt na 2 lub 3 blaty.

Przygotuj frużelinę: wiśnie wsyp do garnka, dodaj cukier, sok z cytryny i wodę. Gotuj na średnim ogniu, aż wiśnie puszczą sok. Mąkę rozmieszaj w odrobinie wody, dodaj ją do gotujących się wiśni i energicznie wymieszaj – aż utworzy się masa jak kisiel. Frużelinę ostudź.

Przygotuj krem: Śmietanę ubij. Czekoladę rozpuść w kąpieli wodnej. Masło utrzyj z cukrem pudrem, dodaj czekoladę, a potem stopniowo śmietanę.

Blaty nasącz kawą. Na pierwszy nałóż konfiturę wymieszaną z frużeliną. Przykryj drugim, na którym rozprowadź krem czekoladowy i frużelinę. Przykryj trzecim blatem, ozdób tort kremem i wiśniami.