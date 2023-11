Buraki jesz najczęściej jako ciepły dodatek do obiadu? W tej roli są świetne, ale możesz wykorzystać je także do koktajli. To dobry sposób, by jeść je częściej. Buraki są bogate w składniki mineralne. Słyną z żelaza, ale mają też magnez, miedź, wapń czy fosfor. Zawierają również cenne związki chemiczne takie jak azotany.

Reklama

Dzięki temu pozytywnie wpływają na pracę serce i obniżenie ciśnienia krwi. Buraki są też wsparciem przy dietach odchudzających i oczyszczających. Koktajle na ich bazie można potraktować jako przekąskę w ciągu dnia, świetnie nadają się na drugie śniadanie.

Jakie buraki wybrać?

Reklama

Do koktajli nadają się świeże, gotowane czy też pieczone buraki. Z powodzeniem możesz wykorzystać gotowe buraki dostępne w marketach. Gdy chcesz je upiec, dokładnie je umyj, osusz i zawiń w folię aluminiową. Powinny się piec ponad godzinę (zależy od ich wielkości) w 180 stopniach C. Gotowanie to też dość długi proces. Umyj je wcześniej, ale nie obieraj, dzięki temu pozostanie w nich najwięcej witamin, takich jak C, A czy K. Zalej je zimną wodą i gotuj – średnie ok. 30-40 minut, większe nawet ponad godzinę. Wody nie trzeba solić, ale warto dodać odrobinę soku z cytryny, kwasku lub octu – wtedy nie stracą koloru.

Zdecydowanie najprościej sięgnąć po surowe buraki i przekonać się do ich smaku. Koktajl na bazie buraków można pić nawet codziennie, a na pewno warto je przygotowywać przynajmniej raz w tygodniu. Buraki pomagają wyregulować poziom cholesterolu, zmniejszają ryzyko miażdżycy, regulują ciśnienie krwi, są też wsparciem przy dietach odchudzających i oczyszczających.

Pomysły na koktajle

Reklama

Pierwszy to po prostu zblendowanie buraków z dodatkami. Drugi to wyciskanie soku z surowych buraków w wyciskarce, można łączyć je także z innymi warzywami i przyprawami. A trzeci pomysł to koktajle na bazie zakwasu. Możliwości jest sporo. Buraki świetnie łączą się z jabłkami, bananami, cytrusami, selerem naciowym, marchwią, jarmużem czy szpinakiem. By przełamać słodycz buraka, doprawiaj je sokiem z cytryny i imbirem. Wtedy dodatkowo koktajl zadziała przeciwzapalnie, antybakteryjnie i przeciwwirusowo. Jeśli lubisz mleczne koktajle, dodawaj jogurt naturalny. Bardziej słodkie? Dobry będzie miód.

Kilka inspiracji